У місті на Волині хочуть зменшити тарифи на воду і тепло

У Ковелі планують зменшити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також на послуги з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачівПро це йдеться на сайті ПТМ «Ковельтепло».Враховуючи зміни, прийнятті постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2020р. №467 «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», планові тарифи на постачання теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води складають:На підприємстві так обґрунтовують необхідність зміни тарифів:1.Тарифи для ПТМ «Ковельтепло» затверджувалися у 2017 році. У 2018 році проводилося коригування тарифів в зв’язку із зростанням вартості природного газу2.Зменшення обсягів реалізації теплової енергії споживачам на 20,1 %.3.Зниження ціни на постачання природного газу до 4172,65 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, в тарифах врахована – 6235,51 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, зменшення 33,1 %.4.Ріст вартості розподілу природного газу до 980,0 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, в тарифах врахована – 732,70 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, ріст 133,8 %.5.Збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн., в тарифах врахована – 3200 грн., ріст 147,6 %.6.Врахування витрат на амортизацію в діючих тарифах на рівні 2017 року.7.Ріст вартості холодної води до 8,54 грн./куб.м без ПДВ, в тарифах врахована – 6,29 грн./куб.м без ПДВ, ріст 135,8 %. Ріст вартості водовідведення до 13,10 грн./куб.м без ПДВ, в тарифах врахована – 8,61 грн./куб.м без ПДВ, ріст 152,1 %.8.Ріст ціни електроенергії до 2,34051 грн./кВт без ПДВ, в тарифах врахована – 1,92067 грн./кВт без ПДВ, ріст 121,9 %.