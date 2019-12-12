У місті на Волині хочуть зменшити тарифи на воду і тепло
Сьогодні, 22:21
У Ковелі планують зменшити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також на послуги з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів
Про це йдеться на сайті ПТМ «Ковельтепло».
Враховуючи зміни, прийнятті постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2020р. №467 «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», планові тарифи на постачання теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води складають:
На підприємстві так обґрунтовують необхідність зміни тарифів:
1.Тарифи для ПТМ «Ковельтепло» затверджувалися у 2017 році. У 2018 році проводилося коригування тарифів в зв’язку із зростанням вартості природного газу
2.Зменшення обсягів реалізації теплової енергії споживачам на 20,1 %.
3.Зниження ціни на постачання природного газу до 4172,65 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, в тарифах врахована – 6235,51 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, зменшення 33,1 %.
4.Ріст вартості розподілу природного газу до 980,0 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, в тарифах врахована – 732,70 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, ріст 133,8 %.
5.Збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн., в тарифах врахована – 3200 грн., ріст 147,6 %.
6.Врахування витрат на амортизацію в діючих тарифах на рівні 2017 року.
7.Ріст вартості холодної води до 8,54 грн./куб.м без ПДВ, в тарифах врахована – 6,29 грн./куб.м без ПДВ, ріст 135,8 %. Ріст вартості водовідведення до 13,10 грн./куб.м без ПДВ, в тарифах врахована – 8,61 грн./куб.м без ПДВ, ріст 152,1 %.
8.Ріст ціни електроенергії до 2,34051 грн./кВт без ПДВ, в тарифах врахована – 1,92067 грн./кВт без ПДВ, ріст 121,9 %.
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Про це йдеться на сайті ПТМ «Ковельтепло».
Враховуючи зміни, прийнятті постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2020р. №467 «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», планові тарифи на постачання теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води складають:
На підприємстві так обґрунтовують необхідність зміни тарифів:
1.Тарифи для ПТМ «Ковельтепло» затверджувалися у 2017 році. У 2018 році проводилося коригування тарифів в зв’язку із зростанням вартості природного газу
2.Зменшення обсягів реалізації теплової енергії споживачам на 20,1 %.
3.Зниження ціни на постачання природного газу до 4172,65 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, в тарифах врахована – 6235,51 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, зменшення 33,1 %.
4.Ріст вартості розподілу природного газу до 980,0 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, в тарифах врахована – 732,70 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, ріст 133,8 %.
5.Збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн., в тарифах врахована – 3200 грн., ріст 147,6 %.
6.Врахування витрат на амортизацію в діючих тарифах на рівні 2017 року.
7.Ріст вартості холодної води до 8,54 грн./куб.м без ПДВ, в тарифах врахована – 6,29 грн./куб.м без ПДВ, ріст 135,8 %. Ріст вартості водовідведення до 13,10 грн./куб.м без ПДВ, в тарифах врахована – 8,61 грн./куб.м без ПДВ, ріст 152,1 %.
8.Ріст ціни електроенергії до 2,34051 грн./кВт без ПДВ, в тарифах врахована – 1,92067 грн./кВт без ПДВ, ріст 121,9 %.
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