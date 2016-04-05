В НБУ вважають, що українська економіка виходить з кризи





Про це йдеться в повідомленні Національного банку за підсумками засідання комітету монетарної політики, - пише



Поступове відновлення роздрібної торгівлі відновилося в липні, сповільнилося падіння споживчого імпорту.



Ділові очікування в торгівлі і промисловості практично вийшли на докарантинний рівень. Зростання цін прискорилося через подорожчання енергоносіїв на світових ринках і поступове відновлення попиту.



У комітеті НБУ вважають, що в таких умовах економіка все ще потребує стимулюючої монетарної політики і збереження облікової ставки НБУ на рівні 6% є оптимальним рішенням.



Це залишає банкам достатній простір для зниження ставок по кредитах і депозитах і направлено на забезпечення помірної інфляції в 2021-2022 роках.



Нагадаємо, раніше Нацбанк погіршив прогноз щодо безробіття з 9,5% до 10% від усього економічно активного населення. Ослаблення карантину вже в травні призвело до більш швидкого відновлення пропозицій робочої сили, зазначають в НБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська економіка починає виходити з кризи, пов'язаної з коронавірусним карантином.Про це йдеться в повідомленні Національного банку за підсумками засідання комітету монетарної політики, - пише Кореспондент Поступове відновлення роздрібної торгівлі відновилося в липні, сповільнилося падіння споживчого імпорту.Ділові очікування в торгівлі і промисловості практично вийшли на докарантинний рівень. Зростання цін прискорилося через подорожчання енергоносіїв на світових ринках і поступове відновлення попиту.У комітеті НБУ вважають, що в таких умовах економіка все ще потребує стимулюючої монетарної політики і збереження облікової ставки НБУ на рівні 6% є оптимальним рішенням.Це залишає банкам достатній простір для зниження ставок по кредитах і депозитах і направлено на забезпечення помірної інфляції в 2021-2022 роках.Нагадаємо, раніше Нацбанк погіршив прогноз щодо безробіття з 9,5% до 10% від усього економічно активного населення. Ослаблення карантину вже в травні призвело до більш швидкого відновлення пропозицій робочої сили, зазначають в НБУ.

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