Посадовці шахти у Нововолинську, яких затримали на хабарі, пішли у відпустку
Сьогодні, 11:31
Виконуючим обов’язки директора шахти №9 «Нововолинська» тимчасово призначили Валерія Хмельницького, технічного директора ДП «Волиньвугілля».
Про це повідомляє "Буг".
Нагадаємо, керівника копальні Павла Танчева та головного інженера Олександра Шарка затримали 30-го липня за підозрою у розтраті пів мільйона держкоштів і «відкаті» за вугілля. Правоохоронці зафіксували три епізоди одержання посадовцями коштів на суму 68 тисяч гривень. 31-го липня їм повідомили про підозру.
Як відомо виданню, Танчев та Шарко написали заяви про відпустку. Питання про їх відсторонення від посади має вирішуватися в суді. Прокуратура повідомляла, що будуть просити суд обрати запобіжний захід підозрюваним у вигляді тримання під вартою.
Наразі обов’язки директора шахти за наказом гендиректора Волиньвугілля виконує Валерій Хмельницький.
До слова, як повідомляють, на копальні і далі продовжують вимикати електроенергію. Постачання здійснюють лише по дві години в день.
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Про це повідомляє "Буг".
Нагадаємо, керівника копальні Павла Танчева та головного інженера Олександра Шарка затримали 30-го липня за підозрою у розтраті пів мільйона держкоштів і «відкаті» за вугілля. Правоохоронці зафіксували три епізоди одержання посадовцями коштів на суму 68 тисяч гривень. 31-го липня їм повідомили про підозру.
Як відомо виданню, Танчев та Шарко написали заяви про відпустку. Питання про їх відсторонення від посади має вирішуватися в суді. Прокуратура повідомляла, що будуть просити суд обрати запобіжний захід підозрюваним у вигляді тримання під вартою.
Наразі обов’язки директора шахти за наказом гендиректора Волиньвугілля виконує Валерій Хмельницький.
До слова, як повідомляють, на копальні і далі продовжують вимикати електроенергію. Постачання здійснюють лише по дві години в день.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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