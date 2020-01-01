Посадовці шахти у Нововолинську, яких затримали на хабарі, пішли у відпустку

Валерія Хмельницького, технічного директора ДП «Волиньвугілля».



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Нагадаємо, керівника копальні Павла Танчева та головного інженера Олександра Шарка затримали 30-го липня за підозрою у розтраті пів мільйона держкоштів і «відкаті» за вугілля. Правоохоронці зафіксували три епізоди одержання посадовцями коштів на суму 68 тисяч гривень. 31-го липня їм повідомили про підозру.



Як відомо виданню, Танчев та Шарко написали заяви про відпустку. Питання про їх відсторонення від посади має вирішуватися в суді. Прокуратура повідомляла, що будуть просити суд обрати запобіжний захід підозрюваним у вигляді тримання під вартою.



Наразі обов’язки директора шахти за наказом гендиректора Волиньвугілля виконує Валерій Хмельницький.



До слова, як повідомляють, на копальні і далі продовжують вимикати електроенергію. Постачання здійснюють лише по дві години в день.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконуючим обов’язки директора шахти №9 «Нововолинська» тимчасово призначили, технічного директора ДП «Волиньвугілля».Про це повідомляє "Буг" Нагадаємо, керівника копальніта головного інженераПравоохоронці зафіксували три епізоди одержання посадовцями коштів на суму 68 тисяч гривень. 31-го липня їм повідомили про підозру.Як відомо виданню, Танчев та Шарко написали заяви про відпустку. Питання про їх відсторонення від посади має вирішуватися в суді. Прокуратура повідомляла, що будуть просити суд обрати запобіжний захід підозрюваним у вигляді тримання під вартою.Наразі обов’язки директора шахти за наказом гендиректора Волиньвугілля виконує Валерій Хмельницький.До слова, як повідомляють, на копальні і далі продовжують вимикати електроенергію. Постачання здійснюють лише по дві години в день.

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