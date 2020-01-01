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Посадовці шахти у Нововолинську, яких затримали на хабарі, пішли у відпустку

Посадовці шахти у Нововолинську, яких затримали на хабарі, пішли у відпустку
Виконуючим обов’язки директора шахти №9 «Нововолинська» тимчасово призначили Валерія Хмельницького, технічного директора ДП «Волиньвугілля».

Про це повідомляє "Буг".

Нагадаємо, керівника копальні Павла Танчева та головного інженера Олександра Шарка затримали 30-го липня за підозрою у розтраті пів мільйона держкоштів і «відкаті» за вугілля. Правоохоронці зафіксували три епізоди одержання посадовцями коштів на суму 68 тисяч гривень. 31-го липня їм повідомили про підозру.

Як відомо виданню, Танчев та Шарко написали заяви про відпустку. Питання про їх відсторонення від посади має вирішуватися в суді. Прокуратура повідомляла, що будуть просити суд обрати запобіжний захід підозрюваним у вигляді тримання під вартою.

Наразі обов’язки директора шахти за наказом гендиректора Волиньвугілля виконує Валерій Хмельницький.

До слова, як повідомляють, на копальні і далі продовжують вимикати електроенергію. Постачання здійснюють лише по дві години в день.

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Теги: Нововолинськ, затримання, хабарі
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