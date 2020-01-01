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Їхав з відчиненими дверима: на Волині вночі зловили п'яного водія

Їхав з відчиненими дверима: на Волині вночі зловили п'яного водія
Волинські патрульні зупинили водія, який кермував у стані алкогольного сп’яніння.

У ніч 3 на 4 серпня, патрулюючи автодорогу Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, патрульні помітили автомобіль ВАЗ-2105, який рухався із відчиненими дверима, йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.

Поліцейські зупинили вказаний автомобіль, аби повідомити про це водія. Однак під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

У присутності двох свідків він пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу. Результат – 1.84 проміле.

На водія склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та постанову за ст.125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

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Теги: патрульні, п'яний водій, Волинь
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