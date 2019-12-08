На волинянина склали протокол за своє захаращене подвір'я





Про це



У вівторок, 4 серпня, старша муніципальна інспекторка Рожищенської міської ради Мар’яна Демчук здійснила повторну перевірку по вулиці Драгоманова, 12 на предмет виконання припису, складеного та врученого 20 липня.



Нагадаємо, до старшої муніципальної інспекторки надійшло звернення від рожищанина з проханням вплинути на сусіда, який порушує правила благоустрою міста, захаращує спільну прибудинкову територію та створює непривабливий вигляд подвір'я.



Перевірка встановила, що припис щодо порушення правил благоустрою міста Рожище згідно п. 2.5.4.1 (неналежне утримання закріплених за ними в установленому порядку території), у встановлений термін не виконав.



Тому на порушника благоустрою був складений протокол про адміністративне правопорушення згідно ст. 152 КУпАП «Про адміністративні правопорушення», яка передбачає накладення штрафу на порушника в розмірі 340 – 1700 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищанин не виконав припис, тому на нього склали адміністративний протокол за порушення правил благоустрою.Про це повідомляють на сайті Рожищенської міськради.У вівторок, 4 серпня, старша муніципальна інспекторка Рожищенської міської ради Мар’яна Демчук здійснила повторну перевірку по вулиці Драгоманова, 12 на предмет виконання припису, складеного та врученого 20 липня.Нагадаємо, до старшої муніципальної інспекторки надійшло звернення від рожищанина з проханням вплинути на сусіда, який порушує правила благоустрою міста, захаращує спільну прибудинкову територію та створює непривабливий вигляд подвір'я.Перевірка встановила, що припис щодо порушення правил благоустрою міста Рожище згідно п. 2.5.4.1 (неналежне утримання закріплених за ними в установленому порядку території), у встановлений термін не виконав.Тому на порушника благоустрою був складений протокол про адміністративне правопорушення згідно ст. 152 КУпАП «Про адміністративні правопорушення», яка передбачає накладення штрафу на порушника в розмірі 340 – 1700 грн.

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