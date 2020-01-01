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5 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

5 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 серпня віряни вшановують Почаївську ікону Божої Матері, що є однією з найбільш шанованих образів Богородиці в усій Україні.

Про це пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Федір, Трофим, Анна.

Народні прикмети на 5 серпня

– Сови кричать – буде холодно.

– Ранкові зорі швидко гаснуть – до сильного вітру.

– Зірки надзвичайно яскраві на світанку 5 серпня – через пару днів почнуться дощі.

Що можна робити 5 серпня

Сьогодні треба помолитися до Почаївської ікони Божої Матері про позбавлення від невиліковної хвороби.

Що не можна робити 5 серпня

В цей день не можна кликати незнайомих людей у свою оселю.

Не можна сумувати та налаштовуватися на негатив у цей день.


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Теги: свято, прикмети
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