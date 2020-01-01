5 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:12
5 серпня віряни вшановують Почаївську ікону Божої Матері, що є однією з найбільш шанованих образів Богородиці в усій Україні.
Про це пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Федір, Трофим, Анна.
Народні прикмети на 5 серпня
– Сови кричать – буде холодно.
– Ранкові зорі швидко гаснуть – до сильного вітру.
– Зірки надзвичайно яскраві на світанку 5 серпня – через пару днів почнуться дощі.
Що можна робити 5 серпня
Сьогодні треба помолитися до Почаївської ікони Божої Матері про позбавлення від невиліковної хвороби.
Що не можна робити 5 серпня
В цей день не можна кликати незнайомих людей у свою оселю.
Не можна сумувати та налаштовуватися на негатив у цей день.
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Про це пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Федір, Трофим, Анна.
Народні прикмети на 5 серпня
– Сови кричать – буде холодно.
– Ранкові зорі швидко гаснуть – до сильного вітру.
– Зірки надзвичайно яскраві на світанку 5 серпня – через пару днів почнуться дощі.
Що можна робити 5 серпня
Сьогодні треба помолитися до Почаївської ікони Божої Матері про позбавлення від невиліковної хвороби.
Що не можна робити 5 серпня
В цей день не можна кликати незнайомих людей у свою оселю.
Не можна сумувати та налаштовуватися на негатив у цей день.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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