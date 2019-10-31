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У місті на Волині під час перевірки виявили нелегальних працівників

У місті на Волині під час перевірки виявили нелегальних працівників
В липні робоча група провела інформаційно-роз’яснювальну роботу з 124 суб’єктами господарювання у Нововолинську, які здійснюють діяльність у торгівельній мережі міста, закладах харчування, надають перукарські послуги та інші.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міськради.

Члени робочої групи мали можливість проконсультувати фізичних осіб-підприємців в межах своєї компетенції та надати відповіді на питання, що їх хвилюють.

Як повідомляють на сайті міськради, загалом підприємці розуміють всю відповідальність за введення свого бізнесу і працюють в рамках правового поля, зокрема щодо дотримання вимог трудового законодавства. Але, на жаль, виявили 19 працівників, що працювали без належного оформлення трудових відносин. Завдяки проведеної роботи легалізували працю 15 осіб.

Робота робочої групи триватиме й надалі.

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Теги: Нововолинськ, нелегальні працівники, перевірка
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