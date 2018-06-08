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Вибух у Лівані: українські рятувальники готові вилетіти для допомоги у Бейрут

Вибух у Лівані: українські рятувальники готові вилетіти для допомоги у Бейрут
Україна підготувала загін рятувальників, які готові вилетіти для допомоги у Бейрут, столиці Лівану, де стався потужний вибух у порту.

Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Наші співчуття і слова підтримки всьому ліванському народові. Я попрошу МЗС постійно інформувати громадськість про ситуацію, чи немає серед постраждалих українців. У разі потреби - ми готові надавати всю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської Республіки з пропозиціями надання необхідної допомоги нашими рятувальниками. Відповідний загін готовий летіти у разі потреби", - сказав Шмигаль.

За його словами, наразі триває засідання уряду у Лівані і приймуть рішення, яка саме допомога їм потрібна.

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Теги: Ліван, вибух, допомога, Україна
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