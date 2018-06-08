Вибух у Лівані: українські рятувальники готові вилетіти для допомоги у Бейрут

стався потужний вибух у порту.



Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент



"Наші співчуття і слова підтримки всьому ліванському народові. Я попрошу МЗС постійно інформувати громадськість про ситуацію, чи немає серед постраждалих українців. У разі потреби - ми готові надавати всю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської Республіки з пропозиціями надання необхідної допомоги нашими рятувальниками. Відповідний загін готовий летіти у разі потреби", - сказав Шмигаль.



За його словами, наразі триває засідання уряду у Лівані і приймуть рішення, яка саме допомога їм потрібна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна підготувала загін рятувальників, які готові вилетіти для допомоги у Бейрут, столиці Лівану, деПро це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України, передає кореспондент УНН "Наші співчуття і слова підтримки всьому ліванському народові. Я попрошу МЗС постійно інформувати громадськість про ситуацію, чи немає серед постраждалих українців. У разі потреби - ми готові надавати всю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської Республіки з пропозиціями надання необхідної допомоги нашими рятувальниками. Відповідний загін готовий летіти у разі потреби", - сказав Шмигаль.За його словами, наразі триває засідання уряду у Лівані і приймуть рішення, яка саме допомога їм потрібна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію