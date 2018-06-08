Вибух у Лівані: українські рятувальники готові вилетіти для допомоги у Бейрут
Сьогодні, 14:50
Україна підготувала загін рятувальників, які готові вилетіти для допомоги у Бейрут, столиці Лівану, де стався потужний вибух у порту.
Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Наші співчуття і слова підтримки всьому ліванському народові. Я попрошу МЗС постійно інформувати громадськість про ситуацію, чи немає серед постраждалих українців. У разі потреби - ми готові надавати всю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської Республіки з пропозиціями надання необхідної допомоги нашими рятувальниками. Відповідний загін готовий летіти у разі потреби", - сказав Шмигаль.
За його словами, наразі триває засідання уряду у Лівані і приймуть рішення, яка саме допомога їм потрібна.
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Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Наші співчуття і слова підтримки всьому ліванському народові. Я попрошу МЗС постійно інформувати громадськість про ситуацію, чи немає серед постраждалих українців. У разі потреби - ми готові надавати всю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської Республіки з пропозиціями надання необхідної допомоги нашими рятувальниками. Відповідний загін готовий летіти у разі потреби", - сказав Шмигаль.
За його словами, наразі триває засідання уряду у Лівані і приймуть рішення, яка саме допомога їм потрібна.
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