Ресторани, офіси, житлові комплекси: бруківка LeBruk для тих, хто вміє рахувати гроші*

Для тих, хто вміє вміє рахувати та правильно витрачати зароблені гроші, важлива якість за відповідну ціну. Тому, при виникненні потреби облаштувати територію, такі люди ретельно прораховують можливі варіанти покриття.Відтак серед сучасних варіантів, таких, зокрема, як натуральний камінь чи асфальт, виявляється, що бруківка – один з найдешевших варіантів.Так, бруківка LeBruk – це красиво, а ще практично і надійно. Та повністю відповідає дуже важливому принципу «ціна-якість».Різна товщина і міцність дозволяють використовувати бруківку не лише для пішохідної території, а й для проїзду автомобілів з навантаженням більше восьми тонн.Вибір розмірів, оригінальних форм і кольорів настільки широкий, що деколи важко визначитись без допомоги спеціаліста, яка ж бруківка найкраще підійде для облаштування.Тому пропонуємо ознайомитись із об’єктами, на території яких вже лежить бруківка LeBruk.Бруківка «Носталіт» – естетична і практична бруківка, яку доцільно використовувати для облаштування будь-якої території.Дізнавшись про відмінні експлуатаційні якості цієї бруківки, власники відомого на всю Волинську область пивного клубу «Кораблик» не оминули своєї увагою це надзвичайне покриття. Відтак «Носталіт» прикрашає літній майданчик закладу.Нагадаємо, що форма «Носталіт» нетипова, знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями. Плитка є трьох розмірів: 9х12, 12х12 та 18х12 сантиметрів. Усі ці розміри використовуються одночасно, чим створюють оригінальний візерунок.Ціна (стандартна): сіра – 205 грн/м2, класичні кольори: червона, чорна, оливкова – 222 грн/м2, інші кольори – 285 грн/м2.Універсальна бруківка «Цеглинка» підходить як для пішохідних, так і транспортних зон. Без проблем витримує вантажний транспорт.Проста і строга форма дає можливість для величезної кількості варіантів викладки, а великий вибір кольорів додає до цього ще й змогу створювати орнаменти у модерному чи народному стилі. Саме ця бруківка покликала до життя новий тренд у вимощенні громадських площ українських міст — так звану «вишиванку».Наразі бруківка моделі «Цеглинка» із технологією «COLORMIX» приоздобить алею казкових героїв скульптора Миколи Голованя, розташовану у Луцьку, в Центральному парку імені Лесі Українки.На сьогодні технологія «COLORMIX» є передовою, адже дозволяє змішувати фарби і отримувати в результаті надзвичайно гарні кольорові рішення, до 20 різних варіантів.Проста і строга форма бруківки «Цеглинка» дає можливість для величезної кількості варіантів викладки, а великий вибір кольорів додає до цього ще й змогу створювати орнаменти у модерному чи народному стилі, ціна від 225.00 грн/м2Оригінальна бруківка «Дуо» – нова серед продукції компанії Le Bruk. Підходить і для пішохідних зон, і для транспортних.Саме завдяки оригінальній формі та кольоровій гамі «Дуо» обрав для облаштування прибудинкової території забудовник ЖК «Липинський». Тепер усі, хто придбає квартиру у цьому житловому комплексі, зможуть оцінити практичність цього покриття.Нагадаємо, що «Дуо» складається із двох прямокутників різних розмірів: 16х16 і 16х24 сантиметри. Її товщина – 6 сантиметрів.Ціна: сіра – 225 грн/м2, кольорова – 248 грн/м2.Бруківка «Котушка» має високу морозостійкість, не стирається протягом експлуатації, добре витримує велику вагу та постійні навантаження. Підходить для використання на дорожній площадці, автостоянці, АЗС чи навіть на території промислового підприємства, де постійно їздять вантажівки.Саме за простоту в укладці та високі експлуатаційні характеристики цю бруківку обрали для облаштування АЗС UPG на вулиці Ковельській. «Котушка» - безпрограшний варіант на території, де потрібна надійна поверхня.Нагадаємо, що форма «Котушки» - квадрати розміром 40х40 сантиметрів. Товщина – 6 сантиметрів.Ціна: сіра – 225 грн/м2, кольорова – 248 грн/м2.Найголовніша перевага безшовної тротуарної плитки «Піксель» - це її практичність. По ній зручно ходити, елементи бруківки щільно прилягають один до одного, завдяки чому між ними не буде накопичуватися бруд, і не буде проростати трава.Саме цю бруківку обрали для облаштування нового скверу – на вулиці Градний Узвіз у Луцьку. Це був спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», кафе Benedict, Луцької міської ради і дизайнера Левка Давидюка.Тепер по цій бруківці гасають спритні дітлахи і не бояться перечепитися. Шляхетні луцькі пані поважно прогулюються сквером у взутті на високих та тонких підборах, адже в стиках цієї бруківки не застрягають навіть найтонші шпильки.Зручна бруківка «Піксель» і для батьків з візочками та людей з інвалідністю, які, приміром, пересуваються на візочках.Нагадаємо, що «Піксель» складається з трьох прямокутників різних розмірів: 9х12, 12х12 і 18х12 см. Товщина – 6 см.Ціна: сіра – 225 грн/м2, кольорова – 248 грн/м2Бруківка LeBruk відтепер прикрашає і сучасний альтернативний інтеграційний мистецький простір «ГаРмИдЕр ангар-stage».«Коли виникло питання "як зробити підлогу в ангарі", то найперше ми подумали про бетонне покриття. Під час підрахунків зрозуміли, що це дуже дорого для нас і почали шукати дешевші та практичніші варіанти.І хтось із архітекторів, оглядаючи ангар, запропонував зробити підлогу - "фішкою" простору і викласти бруківкою. Це була хороша пропозиція.Отож, найперше ми подумали про бруківку від "Ля Брук". Адже керівник групи компаній «Інвестор»неодноразово підтримав наш простір: під час акції "ТЕПЛО і СВІТЛО у ГаРмИдеР ангар-stage (акція із облаштування простору кондиціонерами та світлом) та під час реалізації ідеї влаштувати виставу на даху СуперНови.Андрій Разумовський і цього разу пішов на зустріч та зробив хорошу знижку на бруківку, бо компанія є соціально відповідальним бізнесом. І от бруківка LeBruk майже рік прикрашає наш простір.А ще вона дуже функціональна. Легко відмиваємо усі мистецькі експерименти із глиною, фарбою та іншими речовинами. Так, ми миємо бруківку шваброю щодня.А під час заходу, який влаштовував спільно громадський сектор Волині по звітуванню громадських організацій, навіть дарували бруківку відвідувачам. Тепер хочемо її забрендувати і зробити сувеніркою простору», - розповіла акторка театру та керівниця сучасного мистецького простору Оля Валянік.Фірмова бруківка «Піксель» ідеально підходить для подвір’я і пішохідних доріжок, менше - для проїжджої частини, жвавий рух транспорту.Наразі ця бруківка вигідно підкреслює плавність тротуарних ліній біля офісів, розташованих у Луцьку на вулиці Коперника.Отож, бруківка «LeBruk» - це бруківка для кожного!