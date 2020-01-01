7 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:55
7 серпня віряни вшановують пам'яті святої Анни – матері Марії, яка народила Ісуса Христа. Анна народилася в родині священника та вийшла заміж за Йоакима, з яким жила в Назареті.
Про це пише 24 канал.
Дітей у сімейної пари не було, але одного разу Йоакиму в пустелі з'явився ангел, який сказав йому, що Анна згодом народить доньку. Через деякий час Анна справді народила дочку, яку назвали Марією. Саме таке ім'я наказав дати дитині ангел, який сповістив про народження дитини.
Іменини сьогодні святкують: Анна, Макар.
Народні прикмети на 7 серпня
– Вранці холодно – зима теж буде студеною.
– Який день 7 серпня до обіду, такою і буде зима до грудня місяця.
– Світло і тепло 7 серпня – прикмета до того, що зима буде без великої кількості снігопадів, і навпаки.
– Лелеки у зграї збираються – зима буде холодною і ранньою.
– Прохолодний ранок – зима настане рано.
– Мурахи 7 серпня різко збільшують свої мурашники – швидше за все, зима буде достатньо холодною.
Що можна робити 7 серпня
Свято праведної Анни шанувалося вагітними жінками. У цей день їм потрібно було постити і заборонялося займатися важкою роботою протягом доби.
Дівчатам та жінкам, які не можуть завагітніти, треба молитися праведній Анні про появу дитини в їхньому житті.
Що не можна робити 7 серпня
Сьогодні не можна займатися важкою фізичною роботою, особливо жінкам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише 24 канал.
Дітей у сімейної пари не було, але одного разу Йоакиму в пустелі з'явився ангел, який сказав йому, що Анна згодом народить доньку. Через деякий час Анна справді народила дочку, яку назвали Марією. Саме таке ім'я наказав дати дитині ангел, який сповістив про народження дитини.
Іменини сьогодні святкують: Анна, Макар.
Народні прикмети на 7 серпня
– Вранці холодно – зима теж буде студеною.
– Який день 7 серпня до обіду, такою і буде зима до грудня місяця.
– Світло і тепло 7 серпня – прикмета до того, що зима буде без великої кількості снігопадів, і навпаки.
– Лелеки у зграї збираються – зима буде холодною і ранньою.
– Прохолодний ранок – зима настане рано.
– Мурахи 7 серпня різко збільшують свої мурашники – швидше за все, зима буде достатньо холодною.
Що можна робити 7 серпня
Свято праведної Анни шанувалося вагітними жінками. У цей день їм потрібно було постити і заборонялося займатися важкою роботою протягом доби.
Дівчатам та жінкам, які не можуть завагітніти, треба молитися праведній Анні про появу дитини в їхньому житті.
Що не можна робити 7 серпня
Сьогодні не можна займатися важкою фізичною роботою, особливо жінкам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
7 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:55
У Шацькому районі посеред білого дня горів автомобіль
Сьогодні, 09:39
Знову антирекорд: в Україні – 1453 випадки коронавірусу за добу, з них на Волині – 54
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 7 серпня
Сьогодні, 09:12
Маленький хлопчик на Волині прибирає сміття під час прогулянки
Сьогодні, 08:19