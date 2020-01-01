Волинь заново поділили на «коронавірусні» зони: Луцьк – у «помаранчевій»





Про це свідчить



Нагадаємо, 31 липня в уряді



На Волині також до "помаранчевого" рівня небезпеки потрапив Луцький та Любешівський райони. "Жовтий" рівень епідемічної небезпеки - в містах Володимир-Волинський та Нововолинськ, а також у Ківерцівському та Маневицькому районах. Інші території Волині - у "зеленій" зоні.



Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде зустрічатись щотижнево по п'ятницях та оновлювати дані, які будуть діяти з понеділка наступного тижня.



Зазначимо, залежно від карантинної зони, в кожному районі та місті обласного значення діятимуть різні обмеження та заборони.



Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.



Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там спостерігаються зміни одного із визначених показників. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, включаючи “зелений”. Серед обов’язкових вимог — носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів лише за умови перебування не більше 1 особи на 5 м кв, заповненість кінотеатрів - не більше, ніж на 50%, перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях. Найбільш жорсткий карантин буде діяти в “червоній зоні”.



З 1 вересня 2020 року в Україні відкриються всі школи. Однак, якщо епідеміологічна ситуація в районі не буде задовольняти вимогам МОЗ, освітні заклади будуть змушені закрити на карантин. Закривати школи будуть тільки в районах «червоної зони» – де високий показник захворюваності на атипову пневмонію.



В Україні розпочнеться поступове залучення глядачів на футбольні матчі за умов дотримання низки карантинних вимог. Основними вимогами є: заповнення секторів стадіону глядачами не більше ніж на 25 відсотків, дотримання соціальної дистанції, забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах, проведення термоскринінгу на вході.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинь заново поділили на чотири карантинні зони залежно від епідситуації. Станом на 7 серпня Луцьк із "червоного" рівня небезпеки поширення коронавіруної хвороби увійшов у "помаранчеву" карантинну зону.Про це свідчить оновлена карта епідемічних показників на рівні районів і міст України.Нагадаємо, 31 липня в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації . Згідно з цим поділом, Луцьк був у "червоній" карантинній зоні. На Волині також до "помаранчевого" рівня небезпеки потрапив Луцький та Любешівський райони. "Жовтий" рівень епідемічної небезпеки - в містах Володимир-Волинський та Нововолинськ, а також у Ківерцівському та Маневицькому районах. Інші території Волині - у "зеленій" зоні.Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде зустрічатись щотижнево по п'ятницях та оновлювати дані, які будуть діяти з понеділка наступного тижня.Зазначимо, залежно від карантинної зони, в кожному районі та місті обласного значення діятимуть різні обмеження та заборони.Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там спостерігаються зміни одного із визначених показників. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, включаючи “зелений”. Серед обов’язкових вимог — носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів лише за умови перебування не більше 1 особи на 5 м кв, заповненість кінотеатрів - не більше, ніж на 50%, перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях. Найбільш жорсткий карантин буде діяти в “червоній зоні”.З 1 вересня 2020 року в Україні відкриються всі школи. Однак, якщо епідеміологічна ситуація в районі не буде задовольняти вимогам МОЗ, освітні заклади будуть змушені закрити на карантин. Закривати школи будуть тільки в районах «червоної зони» – де високий показник захворюваності на атипову пневмонію.В Україні розпочнеться поступове залучення глядачів на футбольні матчі за умов дотримання низки карантинних вимог. Основними вимогами є: заповнення секторів стадіону глядачами не більше ніж на 25 відсотків, дотримання соціальної дистанції, забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах, проведення термоскринінгу на вході.

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