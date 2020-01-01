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Яким було селище Іваничі у післявоєнний період. РЕТРОФОТО

Яким було селище Іваничі у післявоєнний період. РЕТРОФОТО
Фотографії містечка Іваничі на Волині 50-60-х років опублікував в соцмережі місцевий історичний музей.

Зі світлин видно, як розбудовувалося селище у повоєння. Через будівництво там цукрового заводу Іваничі часто називали селищем цукровиків, - пише Район.Історія.

«У післявоєнний час в Іваничах значно зросла промисловість. Тут було споруджено ряд промислових підприємств. Одним із значних був Іваничівський цукровий завод. Наприкінці 1956 року було здано в експлуатацію першу чергу підприємства, і до початку 1957 року воно вже дало першу продукцію. Керівництво подбало про забезпечення його кваліфікованими кадрами. Сюди прибули 24 спеціалісти з інших підприємств цукрової промисловості і 96 було підготовлено на курсах», - пишуть на сторінці музею у фейсбуці.

У 60-х роках навколо заводу було 40 одно- і двоповерхових будинків на 200 сімей цукровиків. Збудували будинок культури, школу, дитячий садок, амбулаторію і низку магазинів.

На старих світлинах можна побачити, як вигляд мала вулиця Заводська в той час.

Яким було селище Іваничі у післявоєнний період. РЕТРОФОТО
Яким було селище Іваничі у післявоєнний період. РЕТРОФОТО
Яким було селище Іваничі у післявоєнний період. РЕТРОФОТО
Яким було селище Іваничі у післявоєнний період. РЕТРОФОТО
Яким було селище Іваничі у післявоєнний період. РЕТРОФОТО
Яким було селище Іваничі у післявоєнний період. РЕТРОФОТО
Яким було селище Іваничі у післявоєнний період. РЕТРОФОТО
Яким було селище Іваничі у післявоєнний період. РЕТРОФОТО
Яким було селище Іваничі у післявоєнний період. РЕТРОФОТО
Яким було селище Іваничі у післявоєнний період. РЕТРОФОТО
Яким було селище Іваничі у післявоєнний період. РЕТРОФОТО

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Теги: Іваничі, ретрофото, історія
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