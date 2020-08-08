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Він збирався одружитися: вибух у Бейруті забрав життя українця

Він збирався одружитися: вибух у Бейруті забрав життя українця
Внаслідок вибуху у Бейруті 4 серпня у порту загинув громадянин України – Вільям Азар.

Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ, пишуть Факти.

Відомо, що чоловіку було 32 роки.

"Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому. Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара. Його мати – киянка Наталія Азар. Висловив їй щирі співчуття через цю трагічну втрату. Ми всі сумуємо разом з Вами", – написав Осташ.

Він збирався одружитися: вибух у Бейруті забрав життя українця
Він збирався одружитися: вибух у Бейруті забрав життя українця

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Теги: вибух, Бейрут, смерть, українець
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