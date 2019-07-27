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У Луцьку в аварію потрапила жінка з маленькою дитиною. ВІДЕО

У Луцьку в аварію потрапила жінка з маленькою дитиною. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Грушевського у неділю, 9 серпня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Однією з автівок керувала жінка, поруч з нею в машині знаходилася дитина віком близько 2 років. Відео та фото у соцмережі опублікували очевидці, пише ІА "Конкурент".

Автомобілі отримали механічні ушкодження. В одного з автомобілів відвалився передній бампер.

За попередніми даними, ніхто з учасників ДТП особливо не постраждав. Деталі уточнюються.


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Теги: аварія, жінка, дитина, Грушевського
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