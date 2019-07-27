У Луцьку в аварію потрапила жінка з маленькою дитиною. ВІДЕО





Однією з автівок керувала жінка, поруч з нею в машині знаходилася дитина віком близько 2 років. Відео та фото у соцмережі опублікували очевидці, пише



Автомобілі отримали механічні ушкодження. В одного з автомобілів відвалився передній бампер.



За попередніми даними, ніхто з учасників ДТП особливо не постраждав. Деталі уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Грушевського у неділю, 9 серпня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.Однією з автівок керувала жінка, поруч з нею в машині знаходилася дитина віком близько 2 років. Відео та фото у соцмережі опублікували очевидці, пише ІА "Конкурент" Автомобілі отримали механічні ушкодження. В одного з автомобілів відвалився передній бампер.За попередніми даними, ніхто з учасників ДТП особливо не постраждав. Деталі уточнюються.

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