У Луцьку в аварію потрапила жінка з маленькою дитиною. ВІДЕО
09 серпень, 23:31
У Луцьку на проспекті Грушевського у неділю, 9 серпня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Однією з автівок керувала жінка, поруч з нею в машині знаходилася дитина віком близько 2 років. Відео та фото у соцмережі опублікували очевидці, пише ІА "Конкурент".
Автомобілі отримали механічні ушкодження. В одного з автомобілів відвалився передній бампер.
За попередніми даними, ніхто з учасників ДТП особливо не постраждав. Деталі уточнюються.
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Однією з автівок керувала жінка, поруч з нею в машині знаходилася дитина віком близько 2 років. Відео та фото у соцмережі опублікували очевидці, пише ІА "Конкурент".
Автомобілі отримали механічні ушкодження. В одного з автомобілів відвалився передній бампер.
За попередніми даними, ніхто з учасників ДТП особливо не постраждав. Деталі уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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