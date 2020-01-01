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У селі Світязь будинок хочуть реконструювати під готель

У селі Світязь будинок хочуть реконструювати під готель
Реконструювати будинок прокату під готель на десять місць планують у селі Світязь Шацького району.

Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції будинку прокату під туристичний готель на 10 місць з баром-магазином «Водолій» на вулиці Жовтневій, 109а, 109б у селі Світязь Шацького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури Шацької РДА. Повідомляє «Волинь Online».

Замовником виступає приватне виробничо-комерційне підприємство «Плесо», зареєстроване у селищі Шацьк. Реконструкцію здійснюватимуть на ділянках площею 0,1053 та 0,0772 гектара. Функціональне призначення ділянок: для будівництва та обслуговування туристичного готелю на 10 місць з магазином-баром «Водолій».

Гранично допустима висота будівлі – 9 метрів, мінімально допустима відстань від об’єкта, що проектується, до червоної лінії – 6 метрів, до існуючої житлової будівлі – 8 метрів. В санітарно-захисну смугу озера, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, в інші охоронні зони будівля не потрапляє.

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Теги: Світязь, готель, реконструкція
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