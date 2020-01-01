Через аварію на мережі жителі одного будинку у Луцьку залишились без гарячої води

У Луцьку тимчасово припинили послугу з гарячого водопостачання на житловий будинок, який знаходиться на вулиці Будівельників, 11.Про це інформує ДКП "Луцьктепло".Так, вранці 9 серпня на котельні вулиці Задворецької, 13 був витік на тепловій мережі. Комунальники визначили напрямок втрати теплоносія в мережі, від якої гарячу воду споживає один житловий будинок на вулиці Будівельників, 11.Відтак, подачу теплоносія перекрили до уточнення місця витоку та погодження ордеру на виконання земляних робіт.Роботи з ліквідації витоку розпочнуться завтра, 11 серпня, коли одна з бригад служби з ремонту устаткування теплових мереж завершить виконання робіт на іншій ділянці.Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.