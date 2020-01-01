вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через аварію на мережі жителі одного будинку у Луцьку залишились без гарячої води

Через аварію на мережі жителі одного будинку у Луцьку залишились без гарячої води
У Луцьку тимчасово припинили послугу з гарячого водопостачання на житловий будинок, який знаходиться на вулиці Будівельників, 11.

Про це інформує ДКП "Луцьктепло".

Так, вранці 9 серпня на котельні вулиці Задворецької, 13 був витік на тепловій мережі. Комунальники визначили напрямок втрати теплоносія в мережі, від якої гарячу воду споживає один житловий будинок на вулиці Будівельників, 11.

Відтак, подачу теплоносія перекрили до уточнення місця витоку та погодження ордеру на виконання земляних робіт.

Роботи з ліквідації витоку розпочнуться завтра, 11 серпня, коли одна з бригад служби з ремонту устаткування теплових мереж завершить виконання робіт на іншій ділянці.

Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, відключення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
При в’їзді в Любомль зіткнулись декілька автівок: травмувалося четверо людей
Сьогодні, 12:04
На Волині чоловік викрав в односельчанина мотоцикл
Сьогодні, 11:55
Через аварію на мережі жителі одного будинку у Луцьку залишились без гарячої води
Сьогодні, 11:51
У селі поблизу Луцька спіймали чоловіка, який підпалив суху траву та солому
Сьогодні, 11:45
У річці Турія втопився чоловік
Сьогодні, 11:38
Схожі новини
Через аварію на мережі деякі вулиці Луцька залишились без гарячої води Через аварію на мережі деякі вулиці Луцька залишились без гарячої води
24 липень, 15:42
24 червня на деяких вулицях Луцька не буде води. АДРЕСИ 24 червня на деяких вулицях Луцька не буде води. АДРЕСИ
22 червень, 10:19
Мешканці двох житлових будинків у Луцьку сидять без гарячої води Мешканці двох житлових будинків у Луцьку сидять без гарячої води
19 червень, 15:43
Де і коли у Луцьку припинять подачу гарячої води. ГРАФІК Де і коли у Луцьку припинять подачу гарячої води. ГРАФІК
12 червень, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Бандерштат» через коронавірус вперше перенесли в онлайн: фестиваль дивилися у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 12:41
 0
У МОЗ повідомили, хто відповідатиме за виявлення випадків коронавірусу серед школярів
Сьогодні, 12:34
 0
У Луцьку сталася смертельна аварія: легковик зіткнувся з вантажівкою
Сьогодні, 12:08
 0
При в’їзді в Любомль зіткнулись декілька автівок: травмувалося четверо людей
Сьогодні, 12:04
 0
На Волині чоловік викрав в односельчанина мотоцикл
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8