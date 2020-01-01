Через аварію на мережі жителі одного будинку у Луцьку залишились без гарячої води
Сьогодні, 11:51
У Луцьку тимчасово припинили послугу з гарячого водопостачання на житловий будинок, який знаходиться на вулиці Будівельників, 11.
Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
Так, вранці 9 серпня на котельні вулиці Задворецької, 13 був витік на тепловій мережі. Комунальники визначили напрямок втрати теплоносія в мережі, від якої гарячу воду споживає один житловий будинок на вулиці Будівельників, 11.
Відтак, подачу теплоносія перекрили до уточнення місця витоку та погодження ордеру на виконання земляних робіт.
Роботи з ліквідації витоку розпочнуться завтра, 11 серпня, коли одна з бригад служби з ремонту устаткування теплових мереж завершить виконання робіт на іншій ділянці.
Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.
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Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
Так, вранці 9 серпня на котельні вулиці Задворецької, 13 був витік на тепловій мережі. Комунальники визначили напрямок втрати теплоносія в мережі, від якої гарячу воду споживає один житловий будинок на вулиці Будівельників, 11.
Відтак, подачу теплоносія перекрили до уточнення місця витоку та погодження ордеру на виконання земляних робіт.
Роботи з ліквідації витоку розпочнуться завтра, 11 серпня, коли одна з бригад служби з ремонту устаткування теплових мереж завершить виконання робіт на іншій ділянці.
Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.
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