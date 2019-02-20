На Волині сезон полювання на пернатих лише розпочався, але вже виявили низку порушень

Н Волині з 8 серпня – офіційного старту сезону полювання на пернатих – у мисливських угіддях та у лісі було посилене патрулювання.Для цього додатково створили 45 спеціальних груп, до яких увійшли працівники єгерських служб, користувачів мисливських угідь, державної лісової охорони, - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.Проводилися також спільні рейди із поліцією. Загалом упродовж вихідних таких виїздів було майже 400. У результаті склали 32 протоколи про порушення правил полювання. Всі вони стосуються недоліків в оформленні необхідних документів.Також нагадують, що під час полювання мисливцю необхідно мати такі документи:• посвідчення мисливця;• щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;• дозвіл на добування мисливської дичини;• чинний дозвіл на право користування вогнепальною зброєю;• паспорт на собак мисливських порід (за умови їх участі у полюванні).