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На Волині сезон полювання на пернатих лише розпочався, але вже виявили низку порушень

На Волині сезон полювання на пернатих лише розпочався, але вже виявили низку порушень
Н Волині з 8 серпня – офіційного старту сезону полювання на пернатих – у мисливських угіддях та у лісі було посилене патрулювання.

Для цього додатково створили 45 спеціальних груп, до яких увійшли працівники єгерських служб, користувачів мисливських угідь, державної лісової охорони, - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Проводилися також спільні рейди із поліцією. Загалом упродовж вихідних таких виїздів було майже 400. У результаті склали 32 протоколи про порушення правил полювання. Всі вони стосуються недоліків в оформленні необхідних документів.

Також нагадують, що під час полювання мисливцю необхідно мати такі документи:

• посвідчення мисливця;

• щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;

• дозвіл на добування мисливської дичини;

• чинний дозвіл на право користування вогнепальною зброєю;

• паспорт на собак мисливських порід (за умови їх участі у полюванні).



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Теги: мисливці, полювання
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