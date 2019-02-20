На Волині сезон полювання на пернатих лише розпочався, але вже виявили низку порушень
Сьогодні, 18:19
Н Волині з 8 серпня – офіційного старту сезону полювання на пернатих – у мисливських угіддях та у лісі було посилене патрулювання.
Для цього додатково створили 45 спеціальних груп, до яких увійшли працівники єгерських служб, користувачів мисливських угідь, державної лісової охорони, - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Проводилися також спільні рейди із поліцією. Загалом упродовж вихідних таких виїздів було майже 400. У результаті склали 32 протоколи про порушення правил полювання. Всі вони стосуються недоліків в оформленні необхідних документів.
Також нагадують, що під час полювання мисливцю необхідно мати такі документи:
• посвідчення мисливця;
• щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;
• дозвіл на добування мисливської дичини;
• чинний дозвіл на право користування вогнепальною зброєю;
• паспорт на собак мисливських порід (за умови їх участі у полюванні).
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Для цього додатково створили 45 спеціальних груп, до яких увійшли працівники єгерських служб, користувачів мисливських угідь, державної лісової охорони, - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Проводилися також спільні рейди із поліцією. Загалом упродовж вихідних таких виїздів було майже 400. У результаті склали 32 протоколи про порушення правил полювання. Всі вони стосуються недоліків в оформленні необхідних документів.
Також нагадують, що під час полювання мисливцю необхідно мати такі документи:
• посвідчення мисливця;
• щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;
• дозвіл на добування мисливської дичини;
• чинний дозвіл на право користування вогнепальною зброєю;
• паспорт на собак мисливських порід (за умови їх участі у полюванні).
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