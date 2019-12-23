На Волині у неділю, 9 серпня, горіли дві автівки





Повідомлення про пожежу до Служби порятунку «101» надійшло 9 серпня о 15:43, - інформує управління ДСНС у Волинській області.



За викликом прибули рятувальники, які ліквідували пожежу о 15:56. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



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Також 9 серпня о 16:27 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу автомобіля на вулиці Володимирській, що в селищі Турійськ. Пожежу локалізували о 16:32, а ліквідували о 16:37. Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Сагайдачного горів автомобіль.Повідомлення про пожежу до Служби порятунку «101» надійшло 9 серпня о 15:43, - інформує управління ДСНС у Волинській області.За викликом прибули рятувальники, які ліквідували пожежу о 15:56. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Також 9 серпня о 16:27 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу автомобіля на вулиці Володимирській, що в селищі Турійськ. Пожежу локалізували о 16:32, а ліквідували о 16:37. Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.

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