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На Волині у неділю, 9 серпня, горіли дві автівки

На Волині у неділю, 9 серпня, горіли дві автівки
У Ковелі на вулиці Сагайдачного горів автомобіль.

Повідомлення про пожежу до Служби порятунку «101» надійшло 9 серпня о 15:43, - інформує управління ДСНС у Волинській області.

За викликом прибули рятувальники, які ліквідували пожежу о 15:56. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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Також 9 серпня о 16:27 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу автомобіля на вулиці Володимирській, що в селищі Турійськ. Пожежу локалізували о 16:32, а ліквідували о 16:37. Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.

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Теги: пожежа, авто, Ковель, Турійськ
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