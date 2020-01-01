Які статки новопризначених суддів на Волині





Більшість до призначення працювала на посаді помічника судді. Дехто займався підприємницькою діяльністю, - пишуть



Нагадаємо,



Суддею Локачинського районного суду стала Олександра Безп'ятко, Любомльського районного суду – Сергій Шеремета, Іваничівського районного суду – Ірина Малюшевська, Луцького міськрайонного суду – Катерина Камінська, а Рожищенського районного суду – Інна Гармай.



Суддя Локачинського районного суду



Олександра Ігорівна Безп’ятко у 2008 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». Раніше обіймала посаду провідного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ Львівського апеляційного суду.



Згідно з даними декларації, за місцем проживання Олександра Безп’ятко зареєстрована в Перемишлянах Львівської області. Одружена з Іваном Піхуром.



Жінка є власницею квартири в Перемишлянах площею 70,3 кв. м, житлового будинку в селі Сивороги Львівської області площею 45,6 кв. м, земельних ділянок у Сиворогах площами 2544 та 2500 кв. м.



Іван Піхура володіє ділянкою в Зимній Воді Львівської області площею 1820 кв. м, а також має право користування на житловий будинок у Зимній Воді площею 111,3 кв. м.



Чоловік – власник легкового автомобіля Opel Insignia 2010 року випуску, який придбав у 2017 році за 145 893 гривні.



У 2019 році Олександра Безп’ятко одержала 362 821 гривню доходу:



- 235 236 гривень зарплати;



- 126 840 гривень від відчуження нерухомого майна (продаж квартири);



- 555 гривень кешбеку;



- 190 гривень бонусів від банку.



Дохід Івана Піхура склав 794 518 гривень (1018 гривень кешбеку і 793 500 гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю).



У готівці родина зберігає 270 000 гривень.



Суддя Любомльського районного суду



Сергій Анатолійович Шеремета у 2008 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».



У декларації кандидата на посаду вказано, що за місцем проживання він зареєстрований у селі Ситовичі Ковельського району.



Із дружиною Вітою Шереметою виховує двох доньок: Софію та Катерину.



У власності Сергія Шеремети – земельна ділянка в Колодяжному Ковельського району площею 1500 кв. м, ділянка в селі Ружин Турійського району площею 10 000 кв. м, земельна ділянка в селі Тур Ратнівського району площею 11 400 кв. м.



Має право користування на житловий будинок у селі Ситовичі Ковельського району площею 43,5 кв. м.



У спільній власності дружини Віти Шеремети – батьківський будинок в Умані Черкаської області площею 48,5 кв. м.



Окрім того, суддя – власник двох об’єктів незавершеного будівництва в Колодяжному: житлового будинку площею 124,4 кв. м і господарської споруди площею 171,8 кв. м.



На Сергію Шереметі з 2018 року зареєстрований автомобіль Daewoo Lanos 2005 року випуску, придбаний за 32 100 тис. грн.



Минулого року чоловік заробив, здійснюючи підприємницьку діяльність, 477 000 гривень.



Його дружина Віта отримала 154 391 гривню від зайняття незалежною професійною діяльністю.



Подружжя зберігає 10 000 доларів у готівці. Окрім того, родина брала два кредити на загальну суму в 60 000 гривень.



Сергій Шеремета – член ГО «Українське товариство мисливців і рибалок» та Недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів України».



Суддя Іваничівського районного суду



Ірина Євгенівна Малюшевська у 2007 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». Раніше працювала помічником судді в Господарському суді Львівської області.



За місцем проживання зареєстрована в Новояворівську Львівської області. Разом із чоловіком Андрієм Малюшевським виховує доньку Андріану.



У власності Ірини Малюшевської – квартира в Новояворівську площею 59,8 кв. м, придбана у 2003 році за 77 082 гривні, та земельна ділянка у селі Вороців Львівської області площею 1500 кв. м.



Андрій Малюшевський є власником квартири у Львові площею 33,7 кв. м, земельної ділянки в Карачинові Львівської області площею 997 кв. м, ділянки в селі Вороців площею 1064 кв. м.



Родина теж має право користування на квартиру в Львові площею 21,1 кв. м.



У декларації як об’єкт незавершеного будівництва вказаний житловий будинок у Карачинові, який належить Андрію Малюшевському.



На Ірині Малюшевській із 2013 року зареєстрований автомобіль Фіат Скудо 2002 року випуску.



Із чоловіком з 2018 року вона має право користування на Рено Меган 2012 року випуску, який належить Євгену Башаку.



У 2019 році зарплата Ірини Малюшевської сягнула 283 789 гривень, а Андрія Малюшевського, який працює у Господарському суді Львівської області, – 182 915 гривень.



Жінка зберігає 5000 доларів готівки.



Входить до складу Національної асоціації адвокатів України.



Суддя Луцького міськрайонного суду



Катерина Олександрівна Камінська у 2009 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». Попередньо працювала помічником судді у Франківському районному суді міста Львова.



За місцем проживання, як зазначено в декларації, зареєстрована у Львові. Виховує сина Миколу.



У власності Катерини Камінської – квартира в Львові площею 36,8 кв. м, яку вона придбала у вересні 2019 року за 528 038 гривень, і приміщення художньої майстерні в Львові площею 32,1 кв. м, куплене у 2006 році за 98 475 гривень.



У спільній власності з батьками має ще одну квартиру в Львові площею 73,4 кв. м. Має право користування на дві квартири в Львові площами 42,7 кв. м та 38,2 кв. м (в останній зареєстрований за місцем проживання син Микола).



Суддя з 2013 року має право безоплатного користування на автомобіль КІА CERATO 2012 року випуску, який належить Наталії Порозовій (ймовірно, матері).



Дохід за попередній рік Катерини Камінської склав 245 339 гривень:



- 216 890 гривень зарплати;



- 28 288 гривень матеріальної допомоги;



- 161 гривню бонусів від банку.



Суддя Рожищенського районного суду



Інна Тарасівна Гармай у 2006 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Правознавство». Раніше обіймала посаду помічника судді у Волинському апеляційному суді.



Згідно з даними декларації кандидата на посаду, разом із чоловіком Валерієм Гармаєм виховує сина Владислава. Родина проживає в Луцьку.



Із 2011 року має право користування на квартиру площею 42,6 кв. м у Луцьку. Власником помешкання є Луцька міська рада.



Минулорічний дохід Інни Гармай сягнув 363 802 гривні:



- 363 675 гривень зарплати, отриманої за основним місцем роботи;



- 64 гривні бонусів від банку;



- 63 гривні дитячих накопичень.



Заробітна плата за минулий рік Валерія Гармая, який працює у Державній прикордонній службі військової частини 9971, склала 144 849 гривень.



Подружжя зберігає 16 000 доларів у готівці та має понад 11 000 гривень на банківських рахунках.



Також у декларації вказано, що в листопаді 2019 року Інна Гармай придбала в США транспортний засіб за 112 542 гривні.



Усі фото транспортних засобів – ілюстративні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Троє з новопризначених суддів, які працюватимуть у місцевих судах Волинської області, – родом із Львівщини.Більшість до призначення працювала на посаді помічника судді. Дехто займався підприємницькою діяльністю, - пишуть Волинські новини Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив на посади в місцевих судах 90 суддів, зокрема п’ять – на Волині Суддею Локачинського районного суду стала, Любомльського районного суду –, Іваничівського районного суду –, Луцького міськрайонного суду –, а Рожищенського районного суду –Олександра Ігорівна Безп’ятко у 2008 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». Раніше обіймала посаду провідного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ Львівського апеляційного суду.Згідно з даними декларації, за місцем проживання Олександра Безп’ятко зареєстрована в Перемишлянах Львівської області. Одружена з Іваном Піхуром.Жінка є власницею квартири в Перемишлянах площею 70,3 кв. м, житлового будинку в селі Сивороги Львівської області площею 45,6 кв. м, земельних ділянок у Сиворогах площами 2544 та 2500 кв. м.Іван Піхура володіє ділянкою в Зимній Воді Львівської області площею 1820 кв. м, а також має право користування на житловий будинок у Зимній Воді площею 111,3 кв. м.Чоловік – власник легкового автомобіля Opel Insignia 2010 року випуску, який придбав у 2017 році за 145 893 гривні.У 2019 році Олександра Безп’ятко одержала 362 821 гривню доходу:- 235 236 гривень зарплати;- 126 840 гривень від відчуження нерухомого майна (продаж квартири);- 555 гривень кешбеку;- 190 гривень бонусів від банку.Дохід Івана Піхура склав 794 518 гривень (1018 гривень кешбеку і 793 500 гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю).У готівці родина зберігає 270 000 гривень.Сергій Анатолійович Шеремета у 2008 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».У декларації кандидата на посаду вказано, що за місцем проживання він зареєстрований у селі Ситовичі Ковельського району.Із дружиною Вітою Шереметою виховує двох доньок: Софію та Катерину.У власності Сергія Шеремети – земельна ділянка в Колодяжному Ковельського району площею 1500 кв. м, ділянка в селі Ружин Турійського району площею 10 000 кв. м, земельна ділянка в селі Тур Ратнівського району площею 11 400 кв. м.Має право користування на житловий будинок у селі Ситовичі Ковельського району площею 43,5 кв. м.У спільній власності дружини Віти Шеремети – батьківський будинок в Умані Черкаської області площею 48,5 кв. м.Окрім того, суддя – власник двох об’єктів незавершеного будівництва в Колодяжному: житлового будинку площею 124,4 кв. м і господарської споруди площею 171,8 кв. м.На Сергію Шереметі з 2018 року зареєстрований автомобіль Daewoo Lanos 2005 року випуску, придбаний за 32 100 тис. грн.Минулого року чоловік заробив, здійснюючи підприємницьку діяльність, 477 000 гривень.Його дружина Віта отримала 154 391 гривню від зайняття незалежною професійною діяльністю.Подружжя зберігає 10 000 доларів у готівці. Окрім того, родина брала два кредити на загальну суму в 60 000 гривень.Сергій Шеремета – член ГО «Українське товариство мисливців і рибалок» та Недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів України».Ірина Євгенівна Малюшевська у 2007 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». Раніше працювала помічником судді в Господарському суді Львівської області.За місцем проживання зареєстрована в Новояворівську Львівської області. Разом із чоловіком Андрієм Малюшевським виховує доньку Андріану.У власності Ірини Малюшевської – квартира в Новояворівську площею 59,8 кв. м, придбана у 2003 році за 77 082 гривні, та земельна ділянка у селі Вороців Львівської області площею 1500 кв. м.Андрій Малюшевський є власником квартири у Львові площею 33,7 кв. м, земельної ділянки в Карачинові Львівської області площею 997 кв. м, ділянки в селі Вороців площею 1064 кв. м.Родина теж має право користування на квартиру в Львові площею 21,1 кв. м.У декларації як об’єкт незавершеного будівництва вказаний житловий будинок у Карачинові, який належить Андрію Малюшевському.На Ірині Малюшевській із 2013 року зареєстрований автомобіль Фіат Скудо 2002 року випуску.Із чоловіком з 2018 року вона має право користування на Рено Меган 2012 року випуску, який належить Євгену Башаку.У 2019 році зарплата Ірини Малюшевської сягнула 283 789 гривень, а Андрія Малюшевського, який працює у Господарському суді Львівської області, – 182 915 гривень.Жінка зберігає 5000 доларів готівки.Входить до складу Національної асоціації адвокатів України.Катерина Олександрівна Камінська у 2009 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». Попередньо працювала помічником судді у Франківському районному суді міста Львова.За місцем проживання, як зазначено в декларації, зареєстрована у Львові. Виховує сина Миколу.У власності Катерини Камінської – квартира в Львові площею 36,8 кв. м, яку вона придбала у вересні 2019 року за 528 038 гривень, і приміщення художньої майстерні в Львові площею 32,1 кв. м, куплене у 2006 році за 98 475 гривень.У спільній власності з батьками має ще одну квартиру в Львові площею 73,4 кв. м. Має право користування на дві квартири в Львові площами 42,7 кв. м та 38,2 кв. м (в останній зареєстрований за місцем проживання син Микола).Суддя з 2013 року має право безоплатного користування на автомобіль КІА CERATO 2012 року випуску, який належить Наталії Порозовій (ймовірно, матері).Дохід за попередній рік Катерини Камінської склав 245 339 гривень:- 216 890 гривень зарплати;- 28 288 гривень матеріальної допомоги;- 161 гривню бонусів від банку.Інна Тарасівна Гармай у 2006 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Правознавство». Раніше обіймала посаду помічника судді у Волинському апеляційному суді.Згідно з даними декларації кандидата на посаду, разом із чоловіком Валерієм Гармаєм виховує сина Владислава. Родина проживає в Луцьку.Із 2011 року має право користування на квартиру площею 42,6 кв. м у Луцьку. Власником помешкання є Луцька міська рада.Минулорічний дохід Інни Гармай сягнув 363 802 гривні:- 363 675 гривень зарплати, отриманої за основним місцем роботи;- 64 гривні бонусів від банку;- 63 гривні дитячих накопичень.Заробітна плата за минулий рік Валерія Гармая, який працює у Державній прикордонній службі військової частини 9971, склала 144 849 гривень.Подружжя зберігає 16 000 доларів у готівці та має понад 11 000 гривень на банківських рахунках.Також у декларації вказано, що в листопаді 2019 року Інна Гармай придбала в США транспортний засіб за 112 542 гривні.Усі фото транспортних засобів – ілюстративні.

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