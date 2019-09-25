Продавали деталі до вертольотів ЗСУ: СБУ викрила схему колишніх військових. ФОТО





Комплектуючі до бойових вертольотів планували придбати громадяни інших держав, пишуть



"Зловмисниками виявилися колишній директор одного із оборонних підприємств, а також колишній і діючий військовослужбовці. Їх затримали силовики СБУ у містах Житомир та Вінниця", – йдеться у повідомленні.



Згідно з матеріалами слідства, вони налагоджували схему збуту майна “на експорт”, викраденого зі складів українських військових частин.



Під час обшуків у них знайшли авіаційні комплектуючі та запчастини до бронетехніки невідомого походження.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження за за ч. 1 ст. 333 та ч. 1 ст. 410 КК України.



Слідчі дії тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Силовики контррозвідки СБУ затримали організовану групу під час спроби збуту деталей озброєння ЗСУ.Комплектуючі до бойових вертольотів планували придбати громадяни інших держав, пишуть Факти "Зловмисниками виявилися колишній директор одного із оборонних підприємств, а також колишній і діючий військовослужбовці. Їх затримали силовики СБУ у містах Житомир та Вінниця", – йдеться у повідомленні.Згідно з матеріалами слідства, вони налагоджували схему збуту майна “на експорт”, викраденого зі складів українських військових частин.Під час обшуків у них знайшли авіаційні комплектуючі та запчастини до бронетехніки невідомого походження.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за за ч. 1 ст. 333 та ч. 1 ст. 410 КК України.Слідчі дії тривають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію