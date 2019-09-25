вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Продавали деталі до вертольотів ЗСУ: СБУ викрила схему колишніх військових. ФОТО

Продавали деталі до вертольотів ЗСУ: СБУ викрила схему колишніх військових. ФОТО
Силовики контррозвідки СБУ затримали організовану групу під час спроби збуту деталей озброєння ЗСУ.

Комплектуючі до бойових вертольотів планували придбати громадяни інших держав, пишуть Факти.

"Зловмисниками виявилися колишній директор одного із оборонних підприємств, а також колишній і діючий військовослужбовці. Їх затримали силовики СБУ у містах Житомир та Вінниця", – йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, вони налагоджували схему збуту майна “на експорт”, викраденого зі складів українських військових частин.

Під час обшуків у них знайшли авіаційні комплектуючі та запчастини до бронетехніки невідомого походження.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за за ч. 1 ст. 333 та ч. 1 ст. 410 КК України.

Слідчі дії тривають.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СБУ, затримання, комплектуючі, вертольоти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Продавали деталі до вертольотів ЗСУ: СБУ викрила схему колишніх військових. ФОТО
Сьогодні, 06:31
У Рожищі встановили відеокамеру з системою розпізнавання номерів авто
Сьогодні, 05:25
Щоб платити менше митних зборів: у Польщі українцю за гроші накручували показники на одометрі
Сьогодні, 04:27
У Луцьку за понад 10 мільйонів гривень відремонтують частину проспекту Відродження
Сьогодні, 03:34
Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО
Сьогодні, 02:20
Схожі новини
«Ця затримка викликана професійною необхідністю»: силовики прокоментували, чому терорист «чекав», поки його затримають «Ця затримка викликана професійною необхідністю»: силовики прокоментували, чому терорист «чекав», поки його затримають
22 липень, 12:26
На Волині СБУ затримала банду, яка тероризувала місцевих жителів і легальний бізнес На Волині СБУ затримала банду, яка тероризувала місцевих жителів і легальний бізнес
26 червень, 14:53
Підполковника СБУ з Волині затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах Підполковника СБУ з Волині затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах
04 квітень, 00:36
У ФСБ Росії намагались сфабрикувати справу проти українського митника У ФСБ Росії намагались сфабрикувати справу проти українського митника
25 вересень, 2019, 06:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Продавали деталі до вертольотів ЗСУ: СБУ викрила схему колишніх військових. ФОТО
Сьогодні, 06:31
 0
У Рожищі встановили відеокамеру з системою розпізнавання номерів авто
Сьогодні, 05:25
 0
Щоб платити менше митних зборів: у Польщі українцю за гроші накручували показники на одометрі
Сьогодні, 04:27
 0
У Луцьку за понад 10 мільйонів гривень відремонтують частину проспекту Відродження
Сьогодні, 03:34
 0
Після зливи вулиця у місті на Волині перетворилася на річку. ФОТО
Сьогодні, 02:20
 0
Медіа
відео
1/8