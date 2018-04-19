У селі на Волині тракторист знайшов боєприпаси в полі





Напередодні тракторист, який переорював поле після збирання зернових, натрапив на металевий предмет, схожий за зовнішніми ознаками на боєприпас. Чоловік припинив роботу й повідомив про підозрілу знахідку рятувальників, –



Співробітники ДСНС, які прибули за викликом, ідентифікували знахідку як мінометну міну калібру 120 міліметрів. При ретельному обстеженні території сапери вилучили з ґрунту ще 6 таких же боєприпасів.



Усі знахідки знешкодили у спеціально відведеному місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 серпня співробітники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області знешкодили 7 мінометних мін, виявлених під час земляних робіт біля села Риковичі Іваничівського району.Напередодні тракторист, який переорював поле після збирання зернових, натрапив на металевий предмет, схожий за зовнішніми ознаками на боєприпас. Чоловік припинив роботу й повідомив про підозрілу знахідку рятувальників, – повідомляють надзвичайники.Співробітники ДСНС, які прибули за викликом, ідентифікували знахідку як мінометну міну калібру 120 міліметрів. При ретельному обстеженні території сапери вилучили з ґрунту ще 6 таких же боєприпасів.Усі знахідки знешкодили у спеціально відведеному місці.

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