Затримали злодія, який викрав з авто депутата Луцькради сумку з чималою сумою грошей. ФОТО





Про це



Нагадаємо, минулої п’ятниці до Луцького відділу поліції звернувся депутат міської ради Сергій Балицький та повідомив, що із його автомобіля посеред дня викрали сумку із грошима та документами.



На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Під час огляду з’ясували, що зловмисник розбив скло у автомобілі та викрав сумку, в якій знаходилось понад 30 тисяч гривень та документи потерпілого. Сума завданих збитків становить 40 тисяч гривень.



Оперативники ретельно відтворили всі обставини події, дуже швидко вже мали зображення підозрюваного з камер спостереження та майже посекундно встановили маршрут його пересування. Наразі встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 35-річний житель Нововолинська. Правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до скоєння аналогічних злочинів.



За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці затримали чоловіка, який викрав із автомобіля депутата Луцької міської ради сумку з грошима та документами.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо,та повідомив, що із його автомобіля посеред дня викрали сумку із грошима та документами.На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Під час огляду з’ясували, що зловмисник розбив скло у автомобілі та викрав сумку, в якій знаходилось понад 30 тисяч гривень та документи потерпілого. Сума завданих збитків становить 40 тисяч гривень.Оперативники ретельно відтворили всі обставини події, дуже швидко вже мали зображення підозрюваного з камер спостереження та майже посекундно встановили маршрут його пересування. Наразі встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 35-річний житель Нововолинська. Правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до скоєння аналогічних злочинів.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

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