Де у Луцьку та на Волині не буде світла 13 серпня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 - 17:00Магазин, ФАП с. Бегета, вул: Нова – частково, Першотравнева2. ПЛ-10, Л-70-02 від ЛР-3 09:00 - 17:00 с. КладнівВимкнень споживачів не заплановано1 КТП-48заміна обліку 10:00-16:00 ФОП Тарасюкс. Грибовиця, вул. 40-річчя Перемоги2 ПЛ-10 кВ Л 46-01 від МВ-1 в ЗТП-69 до КР-7 10:00-17:00 ФОП СтежкаВишка КиївстарФОП Бойко І. В.ФОП Бойко А. М. с. Милятин повністю,с. Грушів частковоВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-143 9:00-17:00КТП-143 с.Борохів КТП-143 с.Борохіввул.Луцька,1-43, вул.Луцька,45-51/непарні,44-64/парні/ вул.Хутірс2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-451 9:00-17:00ПЛ-0,4 кВ від КТП-451Ківерцівське сільське споживче товариствоКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП Радчук Юрій Степанович ПЛ-0,4 кВ від КТП-451вул.Центральна,буд.32-48(парні),вул.Робітнича,буд.14-24,31,,вул.Селянська,буд.11-29вул.Робітнича, буд.25-30,32-60,ПЛ-10 кВ від ЛР-112Л 15-06 9:00-17:00ПЛ-10 кВ від ЛР-112Л 15-06КТП-217 с.ДомашівВідділ освітиСГПП "Дружба" ПЛ-10 кВ від ЛР-112Л 15-06КТП-217 с.Домашіввул.Вишнева,Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 13:30-17:00Магазин «Вопак»Кафе по вул Шота Руставеллі 1Церква вул. Шота Руставеллівул. Прасоліввул. Фільварковавул. Даньшина (частково)вул. Марка Вовчка (частково)вул. Станіславського (частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. 8:00-17:00Магазин Церква с.Острів’яВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1 ТП-29 9:00-17:00 М-н Велюкс, Свіже м'ясо, Дмитрук, магазин, стоматолог, Для Вас, Аптека, Скарабей, Автошеола, Довіра, Кури-гріль, Твої меблі, Чайка, кіоск, Світло-люкс, Приватбанк, Капітошка. М.Нововолинськ:Вул.Грушевського 15,17 ; Небесної Сотні 1,3 ; пр-кт Перемоги 8-14.1. 10:00 - 17:00 ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАВ/О Центральна с.ВидраницяФізична особа-підприємець Лавренюк Ганна ІванівнаМаг."ТПП"с .ВидраницАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"СКЗ №23 с.ВидраницяЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДААдмінбудинок с.ВидраницяЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАБ/к с.ВидраницяЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАВ/О с.ВидраницяЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАД/с с.ВидраницяЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАСШ Свердловина с.ВидраницяЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАШкола с.ВидраницяПравославна Церква с.Видраницякоридор с.ВидраницяФізична особа- підприємець Ковальчук Павло Хомовичкоридор с.ВидраницяФізична особа Ганіч Василь ІвановичЛарьок ВидраницяФізична особа-підприємець Долінчук Микола ІвановичКіоск с.ВидраницяВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"с.ВидраницяФізична особа-підприємець Лавренюк Ганна ІванівнаПродмаг с.ВидраницяФізична особа-підприємець Гуль Сергій ОлександровичЛарьок с.ВидраницяКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІФАП с.ВидраницяАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"СКЗ №24 ВидраницяПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філіяАТС с.ВидраницяЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАВ/О Л.Українки ВидраницяФізична особа- підприємець Левонюк Світлана ПетрівнаКіоск с.ВидраницяФізична особа-підприємець Маринчук Галина Миколаївналарьок с.ВидраницяЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАВ/О Перемоги ЗамшаниСвято-Михайлівська Церква с.Замшаникоридор заболоттяФізична особа-підприємець Михалевич Лариса ФедорівнаПавільйон с.ЗамшаниФізична особа-підприємець Палій Василь ГригоровичКомора, с. ЗамшаниФізична особа-підприємець Бохонюк Наталія ВікторівнаМ-н"Любань с.ЗамшанФізична особа-підприємець Бохонюк Наталія ВікторівнаПромтовари с.ЗамшаниФізична особа-підприємець Михалевич Людмила СтепанівнаМагазин змішаних товарівФізична особа-підприємець Петрик Наталія ІванівнаМагазин с.ЗамшаниМихалевич Олександр СтратоновичЗерносховищеФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЦЬ БІРУК ГАЛИНА СИДОРІВНАМеталевий ларьокс. Замшани, с. Видраниця1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова5 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець вул,С.Бендери,Л.Українки6 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності7 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна8 ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю) с.Квітневе, (повністю), с.Щурин (повністю)9 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.10 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги11 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, ВишневаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано