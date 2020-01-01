Де у Луцьку та на Волині не буде світла 13 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Магазин, ФАП с. Бегета, вул: Нова – частково, Першотравнева
2. ПЛ-10, Л-70-02 від ЛР-3 09:00 - 17:00 с. Кладнів
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1 КТП-48
заміна обліку 10:00-16:00 ФОП Тарасюк
с. Грибовиця, вул. 40-річчя Перемоги
2 ПЛ-10 кВ Л 46-01 від МВ-1 в ЗТП-69 до КР-7 10:00-17:00 ФОП Стежка
Вишка Київстар
ФОП Бойко І. В.
ФОП Бойко А. М. с. Милятин повністю,
с. Грушів частково
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-143 9:00-17:00
КТП-143 с.Борохів КТП-143 с.Борохів
вул.Луцька,1-43, вул.Луцька,45-51/непарні,44-64/парні/ вул.Хутірс
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-451 9:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП-451
Ківерцівське сільське споживче товариство
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Радчук Юрій Степанович ПЛ-0,4 кВ від КТП-451
вул.Центральна,буд.32-48(парні),
вул.Робітнича,буд.14-24,31,,вул.Селянська,буд.11-29
вул.Робітнича, буд.25-30,32-60,
3
ПЛ-10 кВ від ЛР-112
Л 15-06 9:00-17:00
ПЛ-10 кВ від ЛР-112
Л 15-06
КТП-217 с.Домашів
Відділ освіти
СГПП "Дружба" ПЛ-10 кВ від ЛР-112
Л 15-06
КТП-217 с.Домашів
вул.Вишнева,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Магазин «Вопак»
Кафе по вул Шота Руставеллі 1
Церква вул. Шота Руставеллі
вул. Прасолів
вул. Фільваркова
вул. Даньшина (частково)
вул. Марка Вовчка (частково)
вул. Станіславського (частково)
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-17:00
Магазин Церква с.Острів’я
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1 ТП-29 9:00-17:00 М-н Велюкс, Свіже м'ясо, Дмитрук, магазин, стоматолог, Для Вас, Аптека, Скарабей, Автошеола, Довіра, Кури-гріль, Твої меблі, Чайка, кіоск, Світло-люкс, Приватбанк, Капітошка. М.Нововолинськ:
Вул.Грушевського 15,17 ; Небесної Сотні 1,3 ; пр-кт Перемоги 8-14.
Ратнівський район
1. 10:00 - 17:00 ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
В/О Центральна с.Видраниця
Фізична особа-підприємець Лавренюк Ганна Іванівна
Маг."ТПП"с .Видраниц
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"
СКЗ №23 с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Адмінбудинок с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Б/к с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
В/О с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Д/с с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СШ Свердловина с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Школа с.Видраниця
Православна Церква с.Видраниця
коридор с.Видраниця
Фізична особа- підприємець Ковальчук Павло Хомович
коридор с.Видраниця
Фізична особа Ганіч Василь Іванович
Ларьок Видраниця
Фізична особа-підприємець Долінчук Микола Іванович
Кіоск с.Видраниця
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"
с.Видраниця
Фізична особа-підприємець Лавренюк Ганна Іванівна
Продмаг с.Видраниця
Фізична особа-підприємець Гуль Сергій Олександрович
Ларьок с.Видраниця
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФАП с.Видраниця
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"
СКЗ №24 Видраниця
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія
АТС с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
В/О Л.Українки Видраниця
Фізична особа- підприємець Левонюк Світлана Петрівна
Кіоск с.Видраниця
Фізична особа-підприємець Маринчук Галина Миколаївна
ларьок с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
В/О Перемоги Замшани
Свято-Михайлівська Церква с.Замшани
коридор заболоття
Фізична особа-підприємець Михалевич Лариса Федорівна
Павільйон с.Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович
Комора, с. Замшани
Фізична особа-підприємець Бохонюк Наталія Вікторівна
М-н"Любань с.Замшан
Фізична особа-підприємець Бохонюк Наталія Вікторівна
Промтовари с.Замшани
Фізична особа-підприємець Михалевич Людмила Степанівна
Магазин змішаних товарів
Фізична особа-підприємець Петрик Наталія Іванівна
Магазин с.Замшани
Михалевич Олександр Стратонович
Зерносховище
ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЦЬ БІРУК ГАЛИНА СИДОРІВНА
Металевий ларьок
с. Замшани, с. Видраниця
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)
3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська
4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
5 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець вул,С.Бендери,Л.Українки
6 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
7 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна
8 ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю) с.Квітневе, (повністю), с.Щурин (повністю)
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Магазин, ФАП с. Бегета, вул: Нова – частково, Першотравнева
2. ПЛ-10, Л-70-02 від ЛР-3 09:00 - 17:00 с. Кладнів
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1 КТП-48
заміна обліку 10:00-16:00 ФОП Тарасюк
с. Грибовиця, вул. 40-річчя Перемоги
2 ПЛ-10 кВ Л 46-01 від МВ-1 в ЗТП-69 до КР-7 10:00-17:00 ФОП Стежка
Вишка Київстар
ФОП Бойко І. В.
ФОП Бойко А. М. с. Милятин повністю,
с. Грушів частково
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-143 9:00-17:00
КТП-143 с.Борохів КТП-143 с.Борохів
вул.Луцька,1-43, вул.Луцька,45-51/непарні,44-64/парні/ вул.Хутірс
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-451 9:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП-451
Ківерцівське сільське споживче товариство
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Радчук Юрій Степанович ПЛ-0,4 кВ від КТП-451
вул.Центральна,буд.32-48(парні),
вул.Робітнича,буд.14-24,31,,вул.Селянська,буд.11-29
вул.Робітнича, буд.25-30,32-60,
3
ПЛ-10 кВ від ЛР-112
Л 15-06 9:00-17:00
ПЛ-10 кВ від ЛР-112
Л 15-06
КТП-217 с.Домашів
Відділ освіти
СГПП "Дружба" ПЛ-10 кВ від ЛР-112
Л 15-06
КТП-217 с.Домашів
вул.Вишнева,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Магазин «Вопак»
Кафе по вул Шота Руставеллі 1
Церква вул. Шота Руставеллі
вул. Прасолів
вул. Фільваркова
вул. Даньшина (частково)
вул. Марка Вовчка (частково)
вул. Станіславського (частково)
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-17:00
Магазин Церква с.Острів’я
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1 ТП-29 9:00-17:00 М-н Велюкс, Свіже м'ясо, Дмитрук, магазин, стоматолог, Для Вас, Аптека, Скарабей, Автошеола, Довіра, Кури-гріль, Твої меблі, Чайка, кіоск, Світло-люкс, Приватбанк, Капітошка. М.Нововолинськ:
Вул.Грушевського 15,17 ; Небесної Сотні 1,3 ; пр-кт Перемоги 8-14.
Ратнівський район
1. 10:00 - 17:00 ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
В/О Центральна с.Видраниця
Фізична особа-підприємець Лавренюк Ганна Іванівна
Маг."ТПП"с .Видраниц
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"
СКЗ №23 с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Адмінбудинок с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Б/к с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
В/О с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Д/с с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СШ Свердловина с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Школа с.Видраниця
Православна Церква с.Видраниця
коридор с.Видраниця
Фізична особа- підприємець Ковальчук Павло Хомович
коридор с.Видраниця
Фізична особа Ганіч Василь Іванович
Ларьок Видраниця
Фізична особа-підприємець Долінчук Микола Іванович
Кіоск с.Видраниця
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"
с.Видраниця
Фізична особа-підприємець Лавренюк Ганна Іванівна
Продмаг с.Видраниця
Фізична особа-підприємець Гуль Сергій Олександрович
Ларьок с.Видраниця
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФАП с.Видраниця
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"
СКЗ №24 Видраниця
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія
АТС с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
В/О Л.Українки Видраниця
Фізична особа- підприємець Левонюк Світлана Петрівна
Кіоск с.Видраниця
Фізична особа-підприємець Маринчук Галина Миколаївна
ларьок с.Видраниця
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
В/О Перемоги Замшани
Свято-Михайлівська Церква с.Замшани
коридор заболоття
Фізична особа-підприємець Михалевич Лариса Федорівна
Павільйон с.Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович
Комора, с. Замшани
Фізична особа-підприємець Бохонюк Наталія Вікторівна
М-н"Любань с.Замшан
Фізична особа-підприємець Бохонюк Наталія Вікторівна
Промтовари с.Замшани
Фізична особа-підприємець Михалевич Людмила Степанівна
Магазин змішаних товарів
Фізична особа-підприємець Петрик Наталія Іванівна
Магазин с.Замшани
Михалевич Олександр Стратонович
Зерносховище
ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЦЬ БІРУК ГАЛИНА СИДОРІВНА
Металевий ларьок
с. Замшани, с. Видраниця
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-17 9:00-17:00 с.Кременець (бригада)
3 ПЛ-0,4кВ від КТП-20 9:00-17:00 с.Кременець (артсвердловина, СКЗ, ГРП, в.Польова) с.Кременець, вул.Польова, Молодіжна, Рожищенська
4 ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
5 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-505 9:00-17:00 с.Кременець вул,С.Бендери,Л.Українки
6 ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
7 ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна
8 ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю) с.Квітневе, (повністю), с.Щурин (повністю)
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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