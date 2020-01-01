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Відтепер у Луцьку «швидка» приїжджатиме на виклик до пацієнта оперативніше. ВІДЕО

Відтепер у Луцьку «швидка» приїжджатиме на виклик до пацієнта оперативніше. ВІДЕО
У Луцьку запрацювала нова програма для виклику "швидкої". Вона дозволяє лікарям екстреної медичної допомоги швидше приймати виклики від пацієнтів.

Про це розповів Суспільному керівник обласного Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.

"Комп’ютерне устаткування коштує 4,5 мільйони гривень. Гроші виділило профільне міністерство за співфінансування з обласною радою", - розповів Володимир Шмаль.

Телефонні виклики "швидкої" з усієї області надходять до центральної диспетчерської. Дзвінки з лінії “103” автоматизували. Інформація про людину, яка звертається за меддопомогою, заповнюється в електронній формі.

Раніше усе нотували на папері й це, за словами завідувача диспетчерської Станіслава Лініка, забирало час. Наразі, каже, передача звернень пацієнтів триває до пів хвилини.

"Воно все на комп’ютері висвічується: адреса, телефон. Відповідно бригада реагує на це звернення, де є всі дані. Також вказується номер телефону, якщо бригада не може знайти село. Тоді бригада передзвонює та уточнює, куди саме їхати", - розповідає Станіслав Лінік.

Водій Дмитро Фролов каже, що зручності додає навігатор, який є у телефоні. Головне вибрати маршрут, а техніка уже покаже, куди їхати.

"Програмний комплекс дає можливість під'єднати нас до центральної “103”. Це така ІТ-система, яка бачить роботу всіх центрів ЕМД по Україні", - розповідає Володимир Шмаль. З цією системою оперативна диспетчерська у Києві може відстежити будь-який виклик, як на Волині, так і по інших областях від моменту приймання до закінчення виклику.

Наразі в обласному Центрі екстреної допомоги та медицини катастроф вивчають покриття інтернетом районів області. Не скрізь, говорить керівник, воно добре, тому звертатимуться із проханнями до мобільних операторів за допомогою.

Деталі – у сюжеті:


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Теги: швидка допомога, виклики, Луцьк
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Коментарі 1
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Ще нічого не працює, а вже гроші потратили і себе похвалили. От коли це станеться тоді і можна говорити що стало краще і бистріше. А то як завжди, від тепер, або є можливість і в цьому дусі.......
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