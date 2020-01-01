У селищі на Волині відкрили поліцейську станцію. ФОТО





Її створення та відкриття стало можливим завдяки участі в проєкті «Поліцейський офіцер громади» та фінансуванню з місцевого бюджету,



Селищна рада надала приміщення для роботи поліцейського офіцера громади, зробила ремонт, закупила офісні меблі і оргтехніку, підключила інтернет. Нещодавно в рамках проєкту поліцейський громади отримав новий службовий автомобіль.



Урочисто відкрили станцію голова селищної ради Федір Войтюк, заступник селищного голови Микола Пасевич, секретар селищної ради Володимир Сарабуна, начальник Іваничівського відділення Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області В’ячеслав Мартинюк та поліцейський офіцер громади.



Офіцером Іваничівської територіальної громади є Володимир Семенюк, який працює у правоохоронних органах 8 років. Аби стати шерифом, він пройшов конкурсний відбір, тестування і поліграф, а також спеціальне навчання і практику.



Селищний голова Федір Войтюк наголосив, що поліцейський офіцер громади - це новий формат дільничного офіцера поліції, а саме його задачею є створення безпечного простору в нашій громаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 серпня у селищі Іваничі урочисто відкрили поліцейську станцію.Її створення та відкриття стало можливим завдяки участі в проєкті «Поліцейський офіцер громади» та фінансуванню з місцевого бюджету, повідомляє Іваничівська селищна рада.Селищна рада надала приміщення для роботи поліцейського офіцера громади, зробила ремонт, закупила офісні меблі і оргтехніку, підключила інтернет. Нещодавно в рамках проєкту поліцейський громади отримав новий службовий автомобіль.Урочисто відкрили станцію голова селищної ради, заступник селищного голови, секретар селищної ради, начальник Іваничівського відділення Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській областіта поліцейський офіцер громади.Офіцером Іваничівської територіальної громади є, який працює у правоохоронних органах 8 років. Аби стати шерифом, він пройшов конкурсний відбір, тестування і поліграф, а також спеціальне навчання і практику.Селищний голова Федір Войтюк наголосив, що поліцейський офіцер громади - це новий формат дільничного офіцера поліції, а саме його задачею є створення безпечного простору в нашій громаді.

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