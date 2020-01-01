У Ковелі посеред дороги загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
У Ковелі біля школи на дорозі горіла автівка.
Про це повідомляють на сторінці «Ковель.Онлайн» у facebook.
Інцидент трапився сьогодні, 13 серпня, приблизно о 12 годині поблизу школи №7. Усі обставини займання з’ясовують спеціалісти.
Нагадаємо, що останнім часом у Ковелі трапилось уже декілька пожеж авто. До прикладу, 9 серпня, на вулиці Сагайдачного горів автомобіль. А 5 серпня на вулиці
на вулиці Тімірязєва теж була пожежа.
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Про це повідомляють на сторінці «Ковель.Онлайн» у facebook.
Інцидент трапився сьогодні, 13 серпня, приблизно о 12 годині поблизу школи №7. Усі обставини займання з’ясовують спеціалісти.
Нагадаємо, що останнім часом у Ковелі трапилось уже декілька пожеж авто. До прикладу, 9 серпня, на вулиці Сагайдачного горів автомобіль. А 5 серпня на вулиці
на вулиці Тімірязєва теж була пожежа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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