вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі посеред дороги загорівся автомобіль. ВІДЕО

У Ковелі посеред дороги загорівся автомобіль. ВІДЕО
У Ковелі біля школи на дорозі горіла автівка.

Про це повідомляють на сторінці «Ковель.Онлайн» у facebook.

Інцидент трапився сьогодні, 13 серпня, приблизно о 12 годині поблизу школи №7. Усі обставини займання з’ясовують спеціалісти.

Нагадаємо, що останнім часом у Ковелі трапилось уже декілька пожеж авто. До прикладу, 9 серпня, на вулиці Сагайдачного горів автомобіль. А 5 серпня на вулиці
на вулиці Тімірязєва теж була пожежа.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Закривають виправну колонію у Ковелі: куди переводять засуджених. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
Обмеження руху вантажівок на Волині: місця для відстою
Сьогодні, 13:25
У Ковелі посеред дороги загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
Волинянка віддала шахраям понад 350 тисяч гривень за неіснуючі ювелірні прикраси
Сьогодні, 12:46
Волинські спортсмени здобули чимало нагород у перший день чемпіонату України з легкої атлетики
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
На Волині у неділю, 9 серпня, горіли дві автівки На Волині у неділю, 9 серпня, горіли дві автівки
10 серпень, 13:17
У Ковелі горів автомобіль У Ковелі горів автомобіль
06 серпень, 09:35
У місті на Волині горів автомобіль У місті на Волині горів автомобіль
05 серпень, 10:23
У гаражі на Волині горів легковик У гаражі на Волині горів легковик
20 липень, 19:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Закривають виправну колонію у Ковелі: куди переводять засуджених. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
 0
Обмеження руху вантажівок на Волині: місця для відстою
Сьогодні, 13:25
 0
У Ковелі посеред дороги загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
 0
Волинянка віддала шахраям понад 350 тисяч гривень за неіснуючі ювелірні прикраси
Сьогодні, 12:46
 0
Волинські спортсмени здобули чимало нагород у перший день чемпіонату України з легкої атлетики
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8