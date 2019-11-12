У місті на Волині знизили тарифи на тепло та гарячу воду





Таке рішення прийняли депутати під час засідання виконкому,



У документі, зокрема, йдеться:



- Встановити та застосовувати для потреб населення тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання, на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надаються Підприємством теплових мереж «Ковельтепло»:



на теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії – 1 593,98 грн./Гкал з ПДВ;

на послугу з постачання гарячої води для потреб населення – 92,20 грн./ м3 з ПДВ.



- Встановити для потреб релігійних організацій тарифи:

на теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії – 1 651,93 грн./Гкал з ПДВ.



- Встановити для потреб інших споживачів тарифи:

на теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії – 1 730,15грн./Гкал з ПДВ;

на послугу з постачання гарячої води – 97,27 грн./ м3 з ПДВ.



- Затвердити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для потреб бюджетних установ і організацій, вироблену з використанням природного газу, що надаються Підприємством теплових мереж «Ковельтепло» в розмірі 1 802,87 грн./Гкал з ПДВ.



- Встановити та застосовувати для потреб бюджетних установ і організацій тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання, на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надаються Підприємством теплових мереж «Ковельтепло»:



на теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії – 1 730,15 грн./Гкал з ПДВ;

на послугу з постачання гарячої води – 97,27 грн./ м3 з ПДВ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі зменшили тарифи на теплову енергію та на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води орієнтовно на 14,5%. Воно вступає в силу з 1 жовтня 2020 року.Таке рішення прийняли депутати під час засідання виконкому, пише "КовельPost".У документі, зокрема, йдеться:- Встановити та застосовувати для потреб населення тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання, на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надаються Підприємством теплових мереж «Ковельтепло»:на теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії – 1 593,98 грн./Гкал з ПДВ;на послугу з постачання гарячої води для потреб населення – 92,20 грн./ м3 з ПДВ.- Встановити для потреб релігійних організацій тарифи:на теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії – 1 651,93 грн./Гкал з ПДВ.- Встановити для потреб інших споживачів тарифи:на теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії – 1 730,15грн./Гкал з ПДВ;на послугу з постачання гарячої води – 97,27 грн./ м3 з ПДВ.- Затвердити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для потреб бюджетних установ і організацій, вироблену з використанням природного газу, що надаються Підприємством теплових мереж «Ковельтепло» в розмірі 1 802,87 грн./Гкал з ПДВ.- Встановити та застосовувати для потреб бюджетних установ і організацій тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання, на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надаються Підприємством теплових мереж «Ковельтепло»:на теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії – 1 730,15 грн./Гкал з ПДВ;на послугу з постачання гарячої води – 97,27 грн./ м3 з ПДВ.

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