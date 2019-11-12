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У місті на Волині знизили тарифи на тепло та гарячу воду

У місті на Волині знизили тарифи на тепло та гарячу воду
У Ковелі зменшили тарифи на теплову енергію та на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води орієнтовно на 14,5%. Воно вступає в силу з 1 жовтня 2020 року.

Таке рішення прийняли депутати під час засідання виконкому, пише "КовельPost".

У документі, зокрема, йдеться:

- Встановити та застосовувати для потреб населення тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання, на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надаються Підприємством теплових мереж «Ковельтепло»:

на теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії – 1 593,98 грн./Гкал з ПДВ;
на послугу з постачання гарячої води для потреб населення – 92,20 грн./ м3 з ПДВ.

- Встановити для потреб релігійних організацій тарифи:
на теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії – 1 651,93 грн./Гкал з ПДВ.

- Встановити для потреб інших споживачів тарифи:
на теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії – 1 730,15грн./Гкал з ПДВ;
на послугу з постачання гарячої води – 97,27 грн./ м3 з ПДВ.

- Затвердити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для потреб бюджетних установ і організацій, вироблену з використанням природного газу, що надаються Підприємством теплових мереж «Ковельтепло» в розмірі 1 802,87 грн./Гкал з ПДВ.

- Встановити та застосовувати для потреб бюджетних установ і організацій тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання, на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надаються Підприємством теплових мереж «Ковельтепло»:

на теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії – 1 730,15 грн./Гкал з ПДВ;
на послугу з постачання гарячої води – 97,27 грн./ м3 з ПДВ.

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Теги: Ковель, тарифи, тепло, вода
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