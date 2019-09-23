У лісі під Луцьком знайшли собаку, якого прив’язали до дерева і залишили напризволяще. ФОТО
Сьогодні, 09:50
В лісі біля села Лаврів Луцького району знайшли собаку, якого прив’язали до дерева.
Про це йдеться на офіційній сторінці КП "Ласка".
"Сьогодні, коло села Лаврів, в лісі було знайдено немолоду собаку, яку нелюд прив’язав до дерева. Собака дуже худа та зневоднення.
Цю собаку повинен був хтось бачити і знати де вона живе", - йдеться у дописі.
Наразі врятованій тварині шукають домівку.
Тих, хто має якусь інформацію про попередніх господарів, чи про тих, хто причетний до злочину, або ж хоче взяти пса собі, просять звертатися за телефоном КП "Ласка".
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Про це йдеться на офіційній сторінці КП "Ласка".
"Сьогодні, коло села Лаврів, в лісі було знайдено немолоду собаку, яку нелюд прив’язав до дерева. Собака дуже худа та зневоднення.
Цю собаку повинен був хтось бачити і знати де вона живе", - йдеться у дописі.
Наразі врятованій тварині шукають домівку.
Тих, хто має якусь інформацію про попередніх господарів, чи про тих, хто причетний до злочину, або ж хоче взяти пса собі, просять звертатися за телефоном КП "Ласка".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У лісі під Луцьком знайшли собаку, якого прив’язали до дерева і залишили напризволяще. ФОТО
Сьогодні, 09:50