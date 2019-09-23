У лісі під Луцьком знайшли собаку, якого прив’язали до дерева і залишили напризволяще. ФОТО

В лісі біля села Лаврів Луцького району знайшли собаку, якого прив’язали до дерева.Про це йдеться на офіційній сторінці КП "Ласка"."Сьогодні, коло села Лаврів, в лісі було знайдено немолоду собаку, яку нелюд прив’язав до дерева. Собака дуже худа та зневоднення.Цю собаку повинен був хтось бачити і знати де вона живе", - йдеться у дописі.Наразі врятованій тварині шукають домівку.Тих, хто має якусь інформацію про попередніх господарів, чи про тих, хто причетний до злочину, або ж хоче взяти пса собі, просять звертатися за телефоном КП "Ласка".