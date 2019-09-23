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У лісі під Луцьком знайшли собаку, якого прив’язали до дерева і залишили напризволяще. ФОТО

У лісі під Луцьком знайшли собаку, якого прив’язали до дерева і залишили напризволяще. ФОТО
В лісі біля села Лаврів Луцького району знайшли собаку, якого прив’язали до дерева.

Про це йдеться на офіційній сторінці КП "Ласка".

"Сьогодні, коло села Лаврів, в лісі було знайдено немолоду собаку, яку нелюд прив’язав до дерева. Собака дуже худа та зневоднення.
Цю собаку повинен був хтось бачити і знати де вона живе", - йдеться у дописі.

Наразі врятованій тварині шукають домівку.

Тих, хто має якусь інформацію про попередніх господарів, чи про тих, хто причетний до злочину, або ж хоче взяти пса собі, просять звертатися за телефоном КП "Ласка".

У лісі під Луцьком знайшли собаку, якого прив’язали до дерева і залишили напризволяще. ФОТО
У лісі під Луцьком знайшли собаку, якого прив’язали до дерева і залишили напризволяще. ФОТО
У лісі під Луцьком знайшли собаку, якого прив’язали до дерева і залишили напризволяще. ФОТО
У лісі під Луцьком знайшли собаку, якого прив’язали до дерева і залишили напризволяще. ФОТО

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Теги: собака, порятунок, Лаврів
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