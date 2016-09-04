Литва виділить фінансову допомогу постраждалим у протестах в Білорусі
Сьогодні, 05:15
Влада Литви ухвалила рішення про виділення коштів на підтримку білорусів, які постраждали під час протестів у країні.
Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, пишуть Факти.
"Литва вирішила виділити фінансові кошти для надання допомоги постраждалим під час недавніх протестів у Білорусі", – написав він у Twitter.
До слова, 13 серпня Польща, Естонія, Латвія та Литва підписали спільну заяву, в якій засудили побиття та жорстокі затримання протестувальників у Мінську та інших містах Білорусі.
Влада країн закликала звільнити утримуваних учасників протестів у Білорусі.
Для пошуку рішення, яке б задовольнило обидві сторонни, європейські країни запропонували своє посередництво.
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Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, пишуть Факти.
"Литва вирішила виділити фінансові кошти для надання допомоги постраждалим під час недавніх протестів у Білорусі", – написав він у Twitter.
До слова, 13 серпня Польща, Естонія, Латвія та Литва підписали спільну заяву, в якій засудили побиття та жорстокі затримання протестувальників у Мінську та інших містах Білорусі.
Влада країн закликала звільнити утримуваних учасників протестів у Білорусі.
Для пошуку рішення, яке б задовольнило обидві сторонни, європейські країни запропонували своє посередництво.
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