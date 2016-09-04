Литва виділить фінансову допомогу постраждалим у протестах в Білорусі





Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, пишуть



"Литва вирішила виділити фінансові кошти для надання допомоги постраждалим під час недавніх протестів у Білорусі", – написав він у Twitter.



До слова, 13 серпня Польща, Естонія, Латвія та Литва підписали спільну заяву, в якій засудили побиття та жорстокі затримання протестувальників у Мінську та інших містах Білорусі.



Влада країн закликала звільнити утримуваних учасників протестів у Білорусі.



Для пошуку рішення, яке б задовольнило обидві сторонни, європейські країни запропонували своє посередництво.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада Литви ухвалила рішення про виділення коштів на підтримку білорусів, які постраждали під час протестів у країні.Про це заявив глава МЗС Литви, пишуть Факти "Литва вирішила виділити фінансові кошти для надання допомоги постраждалим під час недавніх протестів у Білорусі", – написав він у Twitter.До слова, 13 серпня Польща, Естонія, Латвія та Литва підписали спільну заяву, в якій засудили побиття та жорстокі затримання протестувальників у Мінську та інших містах Білорусі.Влада країн закликала звільнити утримуваних учасників протестів у Білорусі.Для пошуку рішення, яке б задовольнило обидві сторонни, європейські країни запропонували своє посередництво.

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