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Литва виділить фінансову допомогу постраждалим у протестах в Білорусі

Литва виділить фінансову допомогу постраждалим у протестах в Білорусі
Влада Литви ухвалила рішення про виділення коштів на підтримку білорусів, які постраждали під час протестів у країні.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, пишуть Факти.

"Литва вирішила виділити фінансові кошти для надання допомоги постраждалим під час недавніх протестів у Білорусі", – написав він у Twitter.

До слова, 13 серпня Польща, Естонія, Латвія та Литва підписали спільну заяву, в якій засудили побиття та жорстокі затримання протестувальників у Мінську та інших містах Білорусі.

Влада країн закликала звільнити утримуваних учасників протестів у Білорусі.

Для пошуку рішення, яке б задовольнило обидві сторонни, європейські країни запропонували своє посередництво.

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Теги: Білорусь, Литва, протести, постраждалі, допомога
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