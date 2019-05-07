Двоє волинянок увійшли до ТОП-50 найкращих вчителів України

Оксана Словік та Світлана Трофимчук увійшли в ТОП-50 найкращих освітян країни.



Про це повідомляє



Освітянки претендують на чверть мільйона гривень у рамках премії Global Teacher Prize Ukraine. Національна премія Global Teacher Prize Ukraine існує з 2017 року, створена громадською

спілкою “Освіторія”. Вчителі, які застосовують інноваційні освітні практики, мають значні досягнення в професійній сфері, виховують громадян світу, цінують свою роботу та яких відзначають

колеги й спільнота.



Переможця оголосять у Міжнародний день вчителя, 3 жовтня 2020 року, винагородять призом у 250 000 гривень та ще безліччю корисних та приємних подарунків від партнерів.



Оксана Словік - вчителька початкових класів у КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».



У своїй анкеті Оксана поділилася методикою шахового поля, де фігурами виступають самі учні. Ця методика використовується як для гри у шашки на перерві, так і для змагань між кількома класами, на уроках для вправ та ігор «Вірю не вірю», «Так-ні», «Наведи аргументи», «Переконай» тощо. Основною ідеєю такого шахового поля було згуртування класної спільноти. Ще однією родзинкою освітнього процесу її класу є психологічна вправа-гра «Розкажи від імені свого героя».



«Вважаю, що на перших етапах формування та становлення колективу має важливу роль. Допомагає несміливим, дітям із заниженою самооцінкою, невпевненим у собі, тривожним, дітям, що важко адаптуються, та ін. Вправи та завдання такого формату виникають завжди і трансформуються залежно від потреби певної дитини чи групи загалом».



Світлана Трофимчук навчає англійської мови у луцькій гімназії № 18.



Світлана на своїх заняттях намагається відповідати потребам своїх учнів. Результатом її роботи є численні методичні рекомендації для вчителів. Після перемоги в конкурсі «Учитель року-2009» проводить авторську школу з викладання англійської в Луцьку. Стала тренером Британської Ради та отримала можливість викладати на всеукраїнському рівні.



«Ми спілкуємося з учнями на рівних. Мене дуже цікавить їхня думка, адже кожне покоління дітей розглядає одне і те саме питання по-різному. Саме така співпраця має найширший вплив на формування в учнів розуміння вчительської професії та формує ставлення до неї».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє вчителів з Волинської областітаувійшли в ТОП-50 найкращих освітян країни.Про це повідомляє Освіторія. Освітянки претендують на чверть мільйона гривень у рамках премії Global Teacher Prize Ukraine. Національна премія Global Teacher Prize Ukraine існує з 2017 року, створена громадськоюспілкою “Освіторія”. Вчителі, які застосовують інноваційні освітні практики, мають значні досягнення в професійній сфері, виховують громадян світу, цінують свою роботу та яких відзначаютьколеги й спільнота.Переможця оголосять у Міжнародний день вчителя, 3 жовтня 2020 року, винагородять призом у 250 000 гривень та ще безліччю корисних та приємних подарунків від партнерів.Оксана Словік - вчителька початкових класів у КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».У своїй анкеті Оксана поділилася методикою шахового поля, де фігурами виступають самі учні. Ця методика використовується як для гри у шашки на перерві, так і для змагань між кількома класами, на уроках для вправ та ігор «Вірю не вірю», «Так-ні», «Наведи аргументи», «Переконай» тощо. Основною ідеєю такого шахового поля було згуртування класної спільноти. Ще однією родзинкою освітнього процесу її класу є психологічна вправа-гра «Розкажи від імені свого героя».«Вважаю, що на перших етапах формування та становлення колективу має важливу роль. Допомагає несміливим, дітям із заниженою самооцінкою, невпевненим у собі, тривожним, дітям, що важко адаптуються, та ін. Вправи та завдання такого формату виникають завжди і трансформуються залежно від потреби певної дитини чи групи загалом».Світлана Трофимчук навчає англійської мови у луцькій гімназії № 18.Світлана на своїх заняттях намагається відповідати потребам своїх учнів. Результатом її роботи є численні методичні рекомендації для вчителів. Після перемоги в конкурсі «Учитель року-2009» проводить авторську школу з викладання англійської в Луцьку. Стала тренером Британської Ради та отримала можливість викладати на всеукраїнському рівні.«Ми спілкуємося з учнями на рівних. Мене дуже цікавить їхня думка, адже кожне покоління дітей розглядає одне і те саме питання по-різному. Саме така співпраця має найширший вплив на формування в учнів розуміння вчительської професії та формує ставлення до неї».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію