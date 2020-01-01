У Луцьку нацгвардійці-новобранці урочисто отримали зброю. ФОТО





Про це



Її отримали десятеро новобранців, які нещодавно присягнули на вірність українському народові та повернулися з навчального збору зі Львова.



Надалі службу вони проходитимуть у Луцькому батальйоні, де продовжать опановувати тонкощі військової науки, здобувати нові знання та уміння. А зброя стане для строковців невід’ємним атрибутом виконання службово-бойових завдань.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у військовій частині 1141 Національної гвардії України відбулися урочистості з нагоди вручення військовослужбовцям строкової служби стрілецької зброї.Про це йдеться на сторінці військової частини НГУ м. Луцьк.Її отримали десятеро новобранців, які нещодавно присягнули на вірність українському народові та повернулися з навчального збору зі Львова.Надалі службу вони проходитимуть у Луцькому батальйоні, де продовжать опановувати тонкощі військової науки, здобувати нові знання та уміння. А зброя стане для строковців невід’ємним атрибутом виконання службово-бойових завдань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію