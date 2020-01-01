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У Луцьку нацгвардійці-новобранці урочисто отримали зброю. ФОТО

У Луцьку нацгвардійці-новобранці урочисто отримали зброю. ФОТО
У Луцьку у військовій частині 1141 Національної гвардії України відбулися урочистості з нагоди вручення військовослужбовцям строкової служби стрілецької зброї.

Про це йдеться на сторінці військової частини НГУ м. Луцьк.

Її отримали десятеро новобранців, які нещодавно присягнули на вірність українському народові та повернулися з навчального збору зі Львова.

Надалі службу вони проходитимуть у Луцькому батальйоні, де продовжать опановувати тонкощі військової науки, здобувати нові знання та уміння. А зброя стане для строковців невід’ємним атрибутом виконання службово-бойових завдань.

У Луцьку нацгвардійці-новобранці урочисто отримали зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці урочисто отримали зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці урочисто отримали зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці урочисто отримали зброю. ФОТО


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Теги: Луцьк, нацгвардія, зброя
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