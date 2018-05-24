Деякі волинські громади погодились співфінансувати придбання шкільних автобусів





Про це повідомляють на сайті



Так, з місцевих бюджетів обласному бюджету виділили субвенції у загальній сумі 1 млн 824 тис. грн, в тому числі: з бюджету Дубечненської сільської об’єднаної територіальної громади в сумі 608,0 тис. грн, з Рожищенського районного бюджету в сумі 608,0 тис. грн, з Турійського районного бюджету в сумі 608,0 тис. гривень.



За рахунок такого додаткового фінансового ресурсу збільшуються бюджетні призначення управлінню освіти і науки облдержадміністрації на придбання шкільних автобусів.



Голова обласної ради Ірина Вахович поцікавилась, яка ситуація з іншими ОТГ, які задекларували свої наміри, але наразі не передбачили коштів на співфінансування придбання шкільних автобусів.



Начальник управління освіти і науки ОДА Людмила Плахотна повідомила, що станом на 18 серпня 5 ОТГ області відмовились від співфінансування у зв’язку із невиконанням своїх бюджетів, відтак їх вилучили зі списку і замінили на інші, які готові до співфінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 18 серпня, відбулась бюджетна комісія Волинської обласної ради, під час якої депутати розглянули питання щодо придбання шкільних автобусів за рахунок освітньої субвенції.Про це повідомляють на сайті Волинської облради Так, з місцевих бюджетів обласному бюджету виділили субвенції у загальній сумі 1 млн 824 тис. грн, в тому числі: з бюджету Дубечненської сільської об’єднаної територіальної громади в сумі 608,0 тис. грн, з Рожищенського районного бюджету в сумі 608,0 тис. грн, з Турійського районного бюджету в сумі 608,0 тис. гривень.За рахунок такого додаткового фінансового ресурсу збільшуються бюджетні призначення управлінню освіти і науки облдержадміністрації на придбання шкільних автобусів.Голова обласної радипоцікавилась, яка ситуація з іншими ОТГ, які задекларували свої наміри, але наразі не передбачили коштів на співфінансування придбання шкільних автобусів.Начальник управління освіти і науки ОДАповідомила, що станом на 18 серпня 5 ОТГ області відмовились від співфінансування у зв’язку із невиконанням своїх бюджетів, відтак їх вилучили зі списку і замінили на інші, які готові до співфінансування.

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