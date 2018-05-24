вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Деякі волинські громади погодились співфінансувати придбання шкільних автобусів

Деякі волинські громади погодились співфінансувати придбання шкільних автобусів
У вівторок, 18 серпня, відбулась бюджетна комісія Волинської обласної ради, під час якої депутати розглянули питання щодо придбання шкільних автобусів за рахунок освітньої субвенції.

Про це повідомляють на сайті Волинської облради.

Так, з місцевих бюджетів обласному бюджету виділили субвенції у загальній сумі 1 млн 824 тис. грн, в тому числі: з бюджету Дубечненської сільської об’єднаної територіальної громади в сумі 608,0 тис. грн, з Рожищенського районного бюджету в сумі 608,0 тис. грн, з Турійського районного бюджету в сумі 608,0 тис. гривень.

За рахунок такого додаткового фінансового ресурсу збільшуються бюджетні призначення управлінню освіти і науки облдержадміністрації на придбання шкільних автобусів.

Голова обласної ради Ірина Вахович поцікавилась, яка ситуація з іншими ОТГ, які задекларували свої наміри, але наразі не передбачили коштів на співфінансування придбання шкільних автобусів.

Начальник управління освіти і науки ОДА Людмила Плахотна повідомила, що станом на 18 серпня 5 ОТГ області відмовились від співфінансування у зв’язку із невиконанням своїх бюджетів, відтак їх вилучили зі списку і замінили на інші, які готові до співфінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шкільний автобус, співфінансування, бюджет, освіта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні продовжили вступну кампанію до профтехів
Сьогодні, 02:04
Деякі волинські громади погодились співфінансувати придбання шкільних автобусів
Сьогодні, 01:21
У Слов’янську виявили поховання тіл загиблих під час бойових дій у 2014 році
Сьогодні, 00:30
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волиняни масово роблять тести на коронавірус
18 серпень, 23:54
Схожі новини
На Волині місцеві бюджети отримають понад 53 «освітні» мільйони На Волині місцеві бюджети отримають понад 53 «освітні» мільйони
24 травень, 2018, 14:49
Щоб модернізувати освіту: в Луцьку пропонують закупити мультиборди в школи Щоб модернізувати освіту: в Луцьку пропонують закупити мультиборди в школи
06 лютий, 2018, 18:00
Інтернат у Володимирі «завис у повітрі» Інтернат у Володимирі «завис у повітрі»
23 січень, 2018, 11:11
Комфорт для учнів: волинські школи отримали 15 новеньких автобусів Комфорт для учнів: волинські школи отримали 15 новеньких автобусів
12 січень, 2018, 12:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні продовжили вступну кампанію до профтехів
Сьогодні, 02:04
 0
Деякі волинські громади погодились співфінансувати придбання шкільних автобусів
Сьогодні, 01:21
 0
У Слов’янську виявили поховання тіл загиблих під час бойових дій у 2014 році
Сьогодні, 00:30
 0
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волиняни масово роблять тести на коронавірус
18 серпень, 23:54
 0
Медіа
відео
1/8