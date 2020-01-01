Двоє відомих спортсменів з Волині отримають нові квартири

Ірина Климець та веслувальник-каноїст Юрій Вандюк отримають нові квартири.



Таке рішення прийняли члени постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики під час засідання,



Начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин повідомив, що на виконання заходів обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки в обласному бюджеті на 2020 рік передбачена субвенція для вирішення соціально-побутових питань провідних спортсменів у сумі 800 тисяч гривень, яка була нерозподіленою між місцевими бюджетами області.



Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації частину зазначеної субвенції у сумі 534 тисячі гривень, пропонує спрямувати бюджету Луцької міської об’єднаної територіальної громади, яка ініціює придбання житла для двох провідних волинських спортсменів на умовах співфінансування 50 на 50 з відповідного місцевого бюджету.



Ігор Дмитришин також розповів, що на отримання житла у цьому році загалом претендують 4 спортсмени, які прославляють Волинь на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Наразі помешкання будуть придбані для Ірини Климець – легкоатлетки, яка спеціалізується у метанні молота, учасниці Олімпійських ігор 2016 року, а також для Юрія Вандюка - веслувальника-каноїста, срібного призера чемпіонату світу, Європи та Європейських ігор. Окрім цих двох спортсменів, у цьому році житлом забезпечать легкоатлета, майстра спорту міжнародного класу, який спеціалізується на бігу на 400 м та 400 м з бар'єрами - Данила Даниленка та Івана Банзерука - легкоатлета, який спеціалізується на спортивній ходьбі, Срібного призера командного чемпіонату світу зі спортивної ходьби на 50 км, учасника і призера чемпіонатів України та міжнародних змагань.



«Щоб всіх чотирьох забезпечити житлом не вистачає 500 тисяч з обласного бюджету та 500 тисяч із бюджету міста Луцька. Сьогодні ведуться перемовини про придбання однієї квартири за спонсорські кошти, якщо її таки куплять, тоді з обласного бюджету треба буде додати 100 тисяч і стільки ж бюджету Луцької міської об’єднаної територіальної громади, аби забезпечити житлом усіх претендентів», - зауважив він.



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