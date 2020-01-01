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Одному з вуликів – 200 років: у селі поблизу Луцька – єдиний на Волині музей бджільництва. ВІДЕО

Одному з вуликів – 200 років: у селі поблизу Луцька – єдиний на Волині музей бджільництва. ВІДЕО
У селі Баїв Луцького району знаходиться єдиний на Волині музей бджільництва. Опікується ним пасічник з 30-літнім стажем Іван Дущак.

Сьогодні, у День пасічника, 19 серпня, чоловік провів екскурсію для Суспільного.

У селі Баїв Луцького району живе 25 пасічників. На горбку біля церкви – клуб, який збудували одразу після Другої світової війни, розповідає місцевий краєзнавець Іван Дущак. 2010 року братство бджолярів Землі Волинської «Ройовий Стан» цьому приміщенню дало нове життя, заснувавши тут музей бджільництва, говорить пасічник із 30-річним стажем Іван Дущак. Першому вулику, який привезли до музею із Колодяжного Ковельського району, понад 200 років.

Навколо музею майже сотня вуликів із різних районів Волині. Дерев’яні, глиняні, вулики-дуплянки. У 25-ти із них рояться бджоли, каже пасічник.

Три десятки років тому, розповідає, з одного вулика в селі брали до 50 літрів меду. Зараз урожай зменшився до 10 літрів.

На базі музею Іван Дущак проводить екскурсії та організував школу бджільництва. Жителька села Баїв Валентина Крамар каже, що молодь тут вчиться, як займатися бджільництвом, як вирощувати матки, збирати урожай та мед.

Поруч єдиного на Волині музею бджільництва у 2015 році встановили пам’ятник бджолі.



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Теги: Баїв, Луцький район, День пасічника, музей
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