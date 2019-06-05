У Луцьку втопився чоловік





Про це Інформаційному агентству



Як повідомили джерела, житель Луцька, приблизно о 16 годині пішов купатись до місцевого ставка, який знаходиться на вулиці Теремнівській та втопився.



На місці події працювала бригада швидкої допомоги та рятувальники, які проводили реанімаційні заходи. Проте, чоловіка врятувати не вдалося. Померлому був 41 рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 19 серпня, у Луцьку в одному з місцевих ставків втопився чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Як повідомили джерела, житель Луцька, приблизно о 16 годині пішов купатись до місцевого ставка, який знаходиться на вулиці Теремнівській та втопився.На місці події працювала бригада швидкої допомоги та рятувальники, які проводили реанімаційні заходи. Проте, чоловіка врятувати не вдалося. Померлому був 41 рік.

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