У Луцьку на голову ОСББ склали припис через чагарники навколо будинку. ФОТО





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За словами працівників мунварти, чагарники вже закривають видимість першого поверху багатоквартирного будинку.



Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста голові правління ОСББ видав припис (рекомендацію) з вимогою здійснити косіння та прибирання прилеглої території відповідно до п.п. 6.9.2 Правил благоустрою міста Луцька, у разі невиконання вимог на голову ОСББ складуть протокол про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На голову правління ОСББ «Альянс-Луцьк», що на вулиці Кравчука, 46, склали припис через те, що навколо будинку не здійснили косіння зілля.Про це повідомляють на сторінці "Департамент муніципальної варти Луцької міської ради" у Facebook.За словами працівників мунварти, чагарники вже закривають видимість першого поверху багатоквартирного будинку.Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста голові правління ОСББ видав припис (рекомендацію) з вимогою здійснити косіння та прибирання прилеглої території відповідно до п.п. 6.9.2 Правил благоустрою міста Луцька, у разі невиконання вимог на голову ОСББ складуть протокол про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП.

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