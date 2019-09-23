У Луцьку на голову ОСББ склали припис через чагарники навколо будинку. ФОТО
Сьогодні, 14:57
На голову правління ОСББ «Альянс-Луцьк», що на вулиці Кравчука, 46, склали припис через те, що навколо будинку не здійснили косіння зілля.
Про це повідомляють на сторінці "Департамент муніципальної варти Луцької міської ради" у Facebook.
За словами працівників мунварти, чагарники вже закривають видимість першого поверху багатоквартирного будинку.
Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста голові правління ОСББ видав припис (рекомендацію) з вимогою здійснити косіння та прибирання прилеглої території відповідно до п.п. 6.9.2 Правил благоустрою міста Луцька, у разі невиконання вимог на голову ОСББ складуть протокол про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці "Департамент муніципальної варти Луцької міської ради" у Facebook.
За словами працівників мунварти, чагарники вже закривають видимість першого поверху багатоквартирного будинку.
Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста голові правління ОСББ видав припис (рекомендацію) з вимогою здійснити косіння та прибирання прилеглої території відповідно до п.п. 6.9.2 Правил благоустрою міста Луцька, у разі невиконання вимог на голову ОСББ складуть протокол про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А це, шо хіба прибудинкова територія ? Хіба є рішення міськради, хіба є акт на землекористування ? Ото Сиротинська нехай бере серпа і йде жати ! То ж комунальна земля ! Так, шо до серпа - вам ше й флаг в руки !
Останні новини
Без їжі і хворі на коронавірус: як у Польщі посередник кинув напризволяще українських заробітчан
Сьогодні, 15:36
У Луцьку на голову ОСББ склали припис через чагарники навколо будинку. ФОТО
Сьогодні, 14:57
Як у Володимирі святкуватимуть День Незалежності в умовах карантину. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:35
На Західній Україні на вихідні прогнозують сильні дощі
Сьогодні, 13:56