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У Луцьку на голову ОСББ склали припис через чагарники навколо будинку. ФОТО

У Луцьку на голову ОСББ склали припис через чагарники навколо будинку. ФОТО
На голову правління ОСББ «Альянс-Луцьк», що на вулиці Кравчука, 46, склали припис через те, що навколо будинку не здійснили косіння зілля.

Про це повідомляють на сторінці "Департамент муніципальної варти Луцької міської ради" у Facebook.

За словами працівників мунварти, чагарники вже закривають видимість першого поверху багатоквартирного будинку.

Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста голові правління ОСББ видав припис (рекомендацію) з вимогою здійснити косіння та прибирання прилеглої території відповідно до п.п. 6.9.2 Правил благоустрою міста Луцька, у разі невиконання вимог на голову ОСББ складуть протокол про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП.

У Луцьку на голову ОСББ склали припис через чагарники навколо будинку. ФОТО
У Луцьку на голову ОСББ склали припис через чагарники навколо будинку. ФОТО
У Луцьку на голову ОСББ склали припис через чагарники навколо будинку. ФОТО

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Теги: Луцьк, припис, чагарники, ОСББ
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Коментарі 1
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А це, шо хіба прибудинкова територія ? Хіба є рішення міськради, хіба є акт на землекористування ? Ото Сиротинська нехай бере серпа і йде жати ! То ж комунальна земля ! Так, шо до серпа - вам ше й флаг в руки !
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