«Нафтогаз України» хоче стягнути з ДКП «Луцьктепло» 62 мільйони гривень боргу





Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Волинської області, пише



Так, НАК «Нафтогаз України» звернулась до Господаського суду про стягнення з ДКП «Луцьктепло» 62 мільйона 184 тисяч гривень.



З яких: 48 мільйони 855 тисяч гривень основного боргу, 6 мільйонів 214 тисяч гривень пені, 2 мільйони 692 тисяч гривень 3% річних, 4 мільйони 422 тисяч гривень інфляційних втрат та судових витрат по справі.



Розгляд справи запланували на вівторок, 25 серпня.

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