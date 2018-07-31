«Нафтогаз України» хоче стягнути з ДКП «Луцьктепло» 62 мільйони гривень боргу
Сьогодні, 01:35
Акціонерне товариство НАК «Нафтогаз України» через суд намагається стягнути з ДКП «Луцьктепло» 62 мільйони 184 тисячі гривень за постачання природнього газу.
Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Волинської області, пише «Волинь UA».
Так, НАК «Нафтогаз України» звернулась до Господаського суду про стягнення з ДКП «Луцьктепло» 62 мільйона 184 тисяч гривень.
З яких: 48 мільйони 855 тисяч гривень основного боргу, 6 мільйонів 214 тисяч гривень пені, 2 мільйони 692 тисяч гривень 3% річних, 4 мільйони 422 тисяч гривень інфляційних втрат та судових витрат по справі.
Розгляд справи запланували на вівторок, 25 серпня.
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Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Волинської області, пише «Волинь UA».
Так, НАК «Нафтогаз України» звернулась до Господаського суду про стягнення з ДКП «Луцьктепло» 62 мільйона 184 тисяч гривень.
З яких: 48 мільйони 855 тисяч гривень основного боргу, 6 мільйонів 214 тисяч гривень пені, 2 мільйони 692 тисяч гривень 3% річних, 4 мільйони 422 тисяч гривень інфляційних втрат та судових витрат по справі.
Розгляд справи запланували на вівторок, 25 серпня.
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