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«Нафтогаз України» хоче стягнути з ДКП «Луцьктепло» 62 мільйони гривень боргу

«Нафтогаз України» хоче стягнути з ДКП «Луцьктепло» 62 мільйони гривень боргу
Акціонерне товариство НАК «Нафтогаз України» через суд намагається стягнути з ДКП «Луцьктепло» 62 мільйони 184 тисячі гривень за постачання природнього газу.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Волинської області, пише «Волинь UA».

Так, НАК «Нафтогаз України» звернулась до Господаського суду про стягнення з ДКП «Луцьктепло» 62 мільйона 184 тисяч гривень.

З яких: 48 мільйони 855 тисяч гривень основного боргу, 6 мільйонів 214 тисяч гривень пені, 2 мільйони 692 тисяч гривень 3% річних, 4 мільйони 422 тисяч гривень інфляційних втрат та судових витрат по справі.

Розгляд справи запланували на вівторок, 25 серпня.

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Теги: Луцьктепло, Нафтогаз, борг, газ, суд
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