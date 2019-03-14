У місті на Волині вода не придатна до вживання





Про це інформують на сайті



"Ківерцівська дільниця водопостачання попереджає, що в зв'язку з аварійною ситуацією, вода з водопровідної мережі по вул. Шевченка, вул. Деревообробників, вул. Кравчука, вул. Робітнича не відповідає нормативам питної якості. Людям споживати її заборонено", - йдеться в оголошенні.



Окрім того, місцевих мешканців інформують про те, що у зв'язку зі збоєм автоматики насосного обладнання по м. Ківерці можливе зменшення тиску подачі води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ківерці на деяких вулицях вода не придатна до споживання.Про це інформують на сайті Ківерцівської громади "Ківерцівська дільниця водопостачання попереджає, що в зв'язку з аварійною ситуацією, вода з водопровідної мережі по вул. Шевченка, вул. Деревообробників, вул. Кравчука, вул. Робітнича не відповідає нормативам питної якості. Людям споживати її заборонено", - йдеться в оголошенні.Окрім того, місцевих мешканців інформують про те, що у зв'язку зі збоєм автоматики насосного обладнання по м. Ківерці можливе зменшення тиску подачі води.

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