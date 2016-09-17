Словенія внесла Україну до «червоної» зони





Оновлений список країн "червоної зони" був опубліковано на сайті уряду Словенії, - пише



"14-денний карантин встановлений для всіх осіб, що в'їжджають до Словенії, які мають постійне або тимчасове проживання в країнах, включених до червоного списку, а також для всіх осіб, незалежно від громадянства або країни проживання, які прибувають до Словенії з цих країн", - йдеться в повідомленні.



Всього в "червоному списку" Словенії опинилися 74 країни, серед них і сусідня Хорватія. Інші сусідні країни - Угорщина, Італія і Австрія - перебувають у "зеленому списку" Словенії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд Словенії видав постанову, згідно з якою, Україна від 21 серпня потрапила в "червоний список" країн. Тож тепер українці, які приїздитимуть до їхньої країни повинні пройти двотижневу самоізоляцію.Оновлений список країн "червоної зони" був опубліковано на сайті уряду Словенії, - пише ТСН. "14-денний карантин встановлений для всіх осіб, що в'їжджають до Словенії, які мають постійне або тимчасове проживання в країнах, включених до червоного списку, а також для всіх осіб, незалежно від громадянства або країни проживання, які прибувають до Словенії з цих країн", - йдеться в повідомленні.Всього в "червоному списку" Словенії опинилися 74 країни, серед них і сусідня Хорватія. Інші сусідні країни - Угорщина, Італія і Австрія - перебувають у "зеленому списку" Словенії.

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