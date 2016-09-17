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Словенія внесла Україну до «червоної» зони

Словенія внесла Україну до «червоної» зони
Уряд Словенії видав постанову, згідно з якою, Україна від 21 серпня потрапила в "червоний список" країн. Тож тепер українці, які приїздитимуть до їхньої країни повинні пройти двотижневу самоізоляцію.

Оновлений список країн "червоної зони" був опубліковано на сайті уряду Словенії, - пише ТСН.

"14-денний карантин встановлений для всіх осіб, що в'їжджають до Словенії, які мають постійне або тимчасове проживання в країнах, включених до червоного списку, а також для всіх осіб, незалежно від громадянства або країни проживання, які прибувають до Словенії з цих країн", - йдеться в повідомленні.

Всього в "червоному списку" Словенії опинилися 74 країни, серед них і сусідня Хорватія. Інші сусідні країни - Угорщина, Італія і Австрія - перебувають у "зеленому списку" Словенії.


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Теги: Словенія, Україна
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