В Україні охоронятимуть пасажирські потяги





Наприкінці серпня 2020 року стартує пілотний проект щодо супроводу пасажирських поїздів працівниками відомчої воєнізованої охорони. Про це повідомляє



Відзначається, що охорона буде діяти спільно з поїзною бригадою в разі порушень пасажирами правил поведінки на залізничному транспорті.



У компанії відзначили, що Укрзалізниця неодноразово надсилала листи в Міністерство внутрішніх справ і Національну поліцію з проханням відновити супровід пасажирських поїздів працівниками поліції.



"Ми (представники Укрзалізниці. - ред.) зверталися в поліцію з проханням супроводжувати поїзди. Жодної відповіді протягом довгого часу не отримували. Тому це буде відомча воєнізована охорона, звичайно ж за рахунок Укрзалізниці. У нас є така, але вона супроводжує вантажні поїзди, а так буде супроводжувати ще й пасажирські. На цьому етапі ми вибирали ті поїзди, які, на нашу думку, мають найбільший попит, або ті, де, звісно ж, часті випадки", - повідомили в прес-службі акціонерного товариства.



В УЗ нагадали, що для вирішення конфліктних ситуацій між пасажирами під час поїздки необхідно звертатися до провідника, який, зі свого боку, запросить начальника поїзда. Там додали, що в разі необхідності начальник поїзда через машиніста викличе наряд поліції на найближчій станції зупинки поїзда.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомча воєнізована охорона супроводжуватиме пасажирські поїзди "Укрзалізниці".Наприкінці серпня 2020 року стартує пілотний проект щодо супроводу пасажирських поїздів працівниками відомчої воєнізованої охорони. Про це повідомляє "Кореспондент" Відзначається, що охорона буде діяти спільно з поїзною бригадою в разі порушень пасажирами правил поведінки на залізничному транспорті.У компанії відзначили, що Укрзалізниця неодноразово надсилала листи в Міністерство внутрішніх справ і Національну поліцію з проханням відновити супровід пасажирських поїздів працівниками поліції."Ми (представники Укрзалізниці. - ред.) зверталися в поліцію з проханням супроводжувати поїзди. Жодної відповіді протягом довгого часу не отримували. Тому це буде відомча воєнізована охорона, звичайно ж за рахунок Укрзалізниці. У нас є така, але вона супроводжує вантажні поїзди, а так буде супроводжувати ще й пасажирські. На цьому етапі ми вибирали ті поїзди, які, на нашу думку, мають найбільший попит, або ті, де, звісно ж, часті випадки", - повідомили в прес-службі акціонерного товариства.В УЗ нагадали, що для вирішення конфліктних ситуацій між пасажирами під час поїздки необхідно звертатися до провідника, який, зі свого боку, запросить начальника поїзда. Там додали, що в разі необхідності начальник поїзда через машиніста викличе наряд поліції на найближчій станції зупинки поїзда.

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