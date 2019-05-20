Зеленський відзначив чимало волинян державними нагородами
Сьогодні, 18:10
З нагоди 29-ї річниці Незалежності України президент Володимир Зеленський відзначив 8 волинян державними нагородами.
Про це йдеться в указі президента України.
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагородив:
- орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Савоніка Сергія Вікторовича - керівника громадської організації "Українська асоціація інвалідів АТО" у Волинській області, також орденом удостоєний Середюк Борис Васильович - керівник Луцької міської громадської організації "Українська асоціація інвалідів АТО".
- орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Черкавську Альону Олександрівну - лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 2 комунального підприємства "Луцький центр первинної медичної допомоги", Волинська область.
Присвоїв почесні звання:
- "Заслужений діяч мистецтв України" Охманюку Віталію Федоровичу - деканові факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Волинська область.
- "Заслужений донор України" Доманському Валерію Володимировичу - донорові, Волинська область.
- "Заслужений працівник культури України" Ризванюк Любові Василівні - художньому керівникові народного художнього колективу ансамблю танцю "Барвінок" закладу позашкільної освіти "Ковельський палац учнівської молоді імені Івана Франка", Волинська область.
- "Заслужений працівник сільського господарства України" Костюку Анатолію Климовичу - доглядачеві великої рогатої худоби сільськогосподарського підприємства "Рать", Волинська область.
«Заслужений праціник освіти України» – Іллюшку Василю Віталійовичу – директорові ліцею с.Колона Павлівської сільської ради;
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Про це йдеться в указі президента України.
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагородив:
- орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Савоніка Сергія Вікторовича - керівника громадської організації "Українська асоціація інвалідів АТО" у Волинській області, також орденом удостоєний Середюк Борис Васильович - керівник Луцької міської громадської організації "Українська асоціація інвалідів АТО".
- орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Черкавську Альону Олександрівну - лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 2 комунального підприємства "Луцький центр первинної медичної допомоги", Волинська область.
Присвоїв почесні звання:
- "Заслужений діяч мистецтв України" Охманюку Віталію Федоровичу - деканові факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Волинська область.
- "Заслужений донор України" Доманському Валерію Володимировичу - донорові, Волинська область.
- "Заслужений працівник культури України" Ризванюк Любові Василівні - художньому керівникові народного художнього колективу ансамблю танцю "Барвінок" закладу позашкільної освіти "Ковельський палац учнівської молоді імені Івана Франка", Волинська область.
- "Заслужений працівник сільського господарства України" Костюку Анатолію Климовичу - доглядачеві великої рогатої худоби сільськогосподарського підприємства "Рать", Волинська область.
«Заслужений праціник освіти України» – Іллюшку Василю Віталійовичу – директорові ліцею с.Колона Павлівської сільської ради;
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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