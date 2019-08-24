У місті на Волині відбувся святковий велопробіг. ФОТО





Про це інформують на сайті



Начальниця відділу у справах молоді та спорту Тетяна Супронюк розповіла, що велопробіг присвячений Дню Незалежності України вже став доброю традицією у Нововолинську.



“Цьогоріч до заходу долучилися майже 250 учасників різного віку. Спонсор акції ТОВ «Кроноспан УА» вручило заохочувальні подарунки – футболки, браслети та шоломи для дітей-учасників заходу”, – зазначила Тетяна Миколаївна.



Доповнили атмосферу патріотичного велопробігу прапорці, якими прикрасили усі велосипеди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинці-любителі велопрогулянок мали чудову нагоду проїхатися вулицями міста й поділитися патріотичним настроєм із оточуючими.Про це інформують на сайті Нововолинської міськради Начальниця відділу у справах молоді та спортурозповіла, що велопробіг присвячений Дню Незалежності України вже став доброю традицією у Нововолинську.“Цьогоріч до заходу долучилися майже 250 учасників різного віку. Спонсор акції ТОВ «Кроноспан УА» вручило заохочувальні подарунки – футболки, браслети та шоломи для дітей-учасників заходу”, – зазначила Тетяна Миколаївна.Доповнили атмосферу патріотичного велопробігу прапорці, якими прикрасили усі велосипеди.

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