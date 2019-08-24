вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині відбувся святковий велопробіг. ФОТО

У місті на Волині відбувся святковий велопробіг. ФОТО
Нововолинці-любителі велопрогулянок мали чудову нагоду проїхатися вулицями міста й поділитися патріотичним настроєм із оточуючими.

Про це інформують на сайті Нововолинської міськради.

Начальниця відділу у справах молоді та спорту Тетяна Супронюк розповіла, що велопробіг присвячений Дню Незалежності України вже став доброю традицією у Нововолинську.

“Цьогоріч до заходу долучилися майже 250 учасників різного віку. Спонсор акції ТОВ «Кроноспан УА» вручило заохочувальні подарунки – футболки, браслети та шоломи для дітей-учасників заходу”, – зазначила Тетяна Миколаївна.

Доповнили атмосферу патріотичного велопробігу прапорці, якими прикрасили усі велосипеди.

У місті на Волині відбувся святковий велопробіг. ФОТО
У місті на Волині відбувся святковий велопробіг. ФОТО
У місті на Волині відбувся святковий велопробіг. ФОТО
У місті на Волині відбувся святковий велопробіг. ФОТО
У місті на Волині відбувся святковий велопробіг. ФОТО
У місті на Волині відбувся святковий велопробіг. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, День Незалежності, велопробіг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Днем Незалежності України
Останні новини
Поблизу Луцька водій легковика виїхав на зустрічну, протаранив припаркований автомобіль та злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 22:19
Як у Луцьку відсвяткували 29-ту річницю Незалежності України. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 21:53
У місті на Волині відбувся святковий велопробіг. ФОТО
Сьогодні, 21:27
Польські прикордонники затримали українця, якого Інтерпол розшукував 15 років
Сьогодні, 20:39
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 25 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Як у Луцьку відсвяткували 29-ту річницю Незалежності України. ФОТОРЕПОРТАЖ Як у Луцьку відсвяткували 29-ту річницю Незалежності України. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 21:53
Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО
24 серпень, 2019, 13:06
У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО
23 серпень, 2019, 13:53
У Луцьку відбудеться велопробіг У Луцьку відбудеться велопробіг
15 серпень, 2019, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька водій легковика виїхав на зустрічну, протаранив припаркований автомобіль та злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 22:19
 0
Як у Луцьку відсвяткували 29-ту річницю Незалежності України. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 21:53
 0
У місті на Волині відбувся святковий велопробіг. ФОТО
Сьогодні, 21:27
 0
Польські прикордонники затримали українця, якого Інтерпол розшукував 15 років
Сьогодні, 20:39
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 25 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8