У місті на Волині відбувся святковий велопробіг. ФОТО
Сьогодні, 21:27
Нововолинці-любителі велопрогулянок мали чудову нагоду проїхатися вулицями міста й поділитися патріотичним настроєм із оточуючими.
Про це інформують на сайті Нововолинської міськради.
Начальниця відділу у справах молоді та спорту Тетяна Супронюк розповіла, що велопробіг присвячений Дню Незалежності України вже став доброю традицією у Нововолинську.
“Цьогоріч до заходу долучилися майже 250 учасників різного віку. Спонсор акції ТОВ «Кроноспан УА» вручило заохочувальні подарунки – футболки, браслети та шоломи для дітей-учасників заходу”, – зазначила Тетяна Миколаївна.
Доповнили атмосферу патріотичного велопробігу прапорці, якими прикрасили усі велосипеди.
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Про це інформують на сайті Нововолинської міськради.
Начальниця відділу у справах молоді та спорту Тетяна Супронюк розповіла, що велопробіг присвячений Дню Незалежності України вже став доброю традицією у Нововолинську.
“Цьогоріч до заходу долучилися майже 250 учасників різного віку. Спонсор акції ТОВ «Кроноспан УА» вручило заохочувальні подарунки – футболки, браслети та шоломи для дітей-учасників заходу”, – зазначила Тетяна Миколаївна.
Доповнили атмосферу патріотичного велопробігу прапорці, якими прикрасили усі велосипеди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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