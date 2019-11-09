У Києві п'яний військовий переїхав трьох дівчат-курсанток, дівчата у важкому стані





Про це повідомляє



“Всіх у важкому стані госпіталізовано до військового госпіталю, одній з них ампутують обидві ноги. Винуватець затриманий, на місці СОГ (слідчо-оперативна група — ред.), подію ретельно намагаються приховати. Факт сп’яніння майора вже підтверджено драгером на місці”, — йдеться в повідомленні.



Столична поліція повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждали троє курсанток.



Зазначається, що до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто “Тойота Пріус” здійснив наїзд на трьох курсанток військового вишу.



“Попередньо встановлено, водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, котрі стояли біля адмінбудівлі. Внаслідок автопригоди троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували”, – йдеться в повідомленні.



Водія 1974 року народження затримали.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.



На місці події працюють правоохоронці, які проводять першочергові слідчі дії.



Досудове розслідування буде здійснюватися за процесуального керівництва військової прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території військового коледжу в Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох курсанток, які приїхали в заклад за формою.Про це повідомляє Новинарня , посилаючись на dtp.kiev.ua.“Всіх у важкому стані госпіталізовано до військового госпіталю, одній з них ампутують обидві ноги. Винуватець затриманий, на місці СОГ (слідчо-оперативна група — ред.), подію ретельно намагаються приховати. Факт сп’яніння майора вже підтверджено драгером на місці”, — йдеться в повідомленні.Столична поліція повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждали троє курсанток.Зазначається, що до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто “Тойота Пріус” здійснив наїзд на трьох курсанток військового вишу.“Попередньо встановлено, водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, котрі стояли біля адмінбудівлі. Внаслідок автопригоди троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували”, – йдеться в повідомленні.Водія 1974 року народження затримали.Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.На місці події працюють правоохоронці, які проводять першочергові слідчі дії.Досудове розслідування буде здійснюватися за процесуального керівництва військової прокуратури.

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