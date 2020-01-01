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Завтра, 27 серпня, майже весь Луцьк буде без води

Завтра, 27 серпня, майже весь Луцьк буде без води
У четвер, 27 серпня, у Луцьку триватимуть аварійно-відновлювальні роботи на водопровідних мережах. У зв’язку із цим, починаючи з 9.00 і до 19. 00 в більшій частині міста, що охоплює майже всі великі райони, буде відсутнє водопостачання.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Подачу води не припинятимуть лише в районах ЛПЗ, вулиць Володимирської, Львівської, Шевченка і Ковельської.

Тож наголошують на необхідності завчасно запастись питною водою.

Перепрошуємо за тимчасові незручності.

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Теги: вода, відсутність, водопостачання, Луцьк
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