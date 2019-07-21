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До 10 вересня можна змінити виборчу адресу: як це зробити у Луцьку

До 10 вересня можна змінити виборчу адресу: як це зробити у Луцьку
Перші вибори депутатів Луцької міської територіальної громади та Луцького міського голови призначені Центральною виборчою комісією на 25 жовтня 2020 року.

Зміни у виборчому законодавстві дають можливість взяти участь у місцевих виборах тим виборцям, які фактично проживають не за зареєстрованим місцем проживання.

Внутрішньо переміщені особи, особи без реєстрації та ті виборці, які працюють, навчаються або проживають у місці, відмінному від місця реєстрації, вперше матимуть можливість обирати місцеву владу у тій громаді, де вони фактично мешкають.

Для реалізації свого виборчого права таким виборцям потрібно змінити виборчу адресу у Державному реєстрі виборців згідно із частиною 3 статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців” (далі — Закон) або звернутися щодо визначення виборчої адреси згідно із частиною 4 статті 8 Закону.

Нагадуємо, що таку зміну можна провести до 10 вересня 2020 року включно.

У Луцькій міській раді пояснили, як це зробити.

Заява про зміну виборчої адреси може бути подана виборцем до відділу ведення Державного реєстру виборців за адресою фактичного проживання у паперовій формі особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства, а також в електронній формі.

Заява в електронному вигляді створюється шляхом заповнення виборцем відповідної форми на веб-сайті Державного реєстру виборців із застосуванням кваліфікованого електронного підпису у “Кабінеті виборця” у закладці “Заяви, запити”.

До такої заяви не потрібно додавати документи, які підтверджують фактичне проживання за вказаною виборцем адресою. При зверненні до відділу необхідно мати лише паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України.

Виборець, виборчу адресу якого визначено згідно із частинами 3 або 4 статті 8 Закону, може звернутися до органу ведення Реєстру із новою заявою про зміну виборчої адреси не раніше ніж через один рік після дати внесення до Реєстру такої зміни виборчої адреси.

Адреса відділу:

вул. Богдана Хмельницького, 19, кабінети №103, №109

тел. 777-917, 777-952, 777-953

Графік роботи відділу:

Понеділок - четвер: 8:00 - 17:00

П’ятниця: 8:00 - 15:45

Обідня перерва: 13:00 - 13:45

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Теги: варте уваги, вибори, адреса, голосування
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