Волинський судовий охоронець став переможцем стрілецького міні-матчу. ФОТО
Сьогодні, 05:26
Співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області стали переможцями престижних спортивних змагань.
Про це повідомляють на сторінці Служби судової охорони Волині.
Старший лейтенант Служби судової охорони Юрій Іванов посів перше місце третього відкритого міні-матчу зі стрільби з травматичного пістолета за правилами International Practical Shooting Confederation (IPSC).
Варто зазначити, що Юрій Іванов є переможцем вже двох і срібним призером ще одного відкритих матчів зі стрільби з травматичного пістолета.
"У таких змаганнях здобуваються не тільки перемоги, а й досвід. З’являються нові друзі, однодумці. А це спонукає рухатися вперед і перемагати", - зазначив старший лейтенант Служби судової охорони Юрій Іванов.
Його колега капрал Служби судової охорони Віктор Середюк став переможцем у змаганнях силовиків, який організував Луцький спортивний клуб “Плаза” за підтримки Луцької міської ради.
Жим ногами 600 кілограмів, перекидання покришки 350 кілограмів та парна станова тяга 400 кілограмів – це лише мала кількість силових прийомів, які виконали силачі.
Віктор Середюк не вперше бере участь у таких змаганнях та силових шоу. Підтримувати відмінну фізичну форму для Віктора – це стиль життя. У цьому прояв його особистості, сенс та бачення власного особистого зростання, бажання перемог та досягнення нових п’єдесталів.
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Про це повідомляють на сторінці Служби судової охорони Волині.
Старший лейтенант Служби судової охорони Юрій Іванов посів перше місце третього відкритого міні-матчу зі стрільби з травматичного пістолета за правилами International Practical Shooting Confederation (IPSC).
Варто зазначити, що Юрій Іванов є переможцем вже двох і срібним призером ще одного відкритих матчів зі стрільби з травматичного пістолета.
"У таких змаганнях здобуваються не тільки перемоги, а й досвід. З’являються нові друзі, однодумці. А це спонукає рухатися вперед і перемагати", - зазначив старший лейтенант Служби судової охорони Юрій Іванов.
Його колега капрал Служби судової охорони Віктор Середюк став переможцем у змаганнях силовиків, який організував Луцький спортивний клуб “Плаза” за підтримки Луцької міської ради.
Жим ногами 600 кілограмів, перекидання покришки 350 кілограмів та парна станова тяга 400 кілограмів – це лише мала кількість силових прийомів, які виконали силачі.
Віктор Середюк не вперше бере участь у таких змаганнях та силових шоу. Підтримувати відмінну фізичну форму для Віктора – це стиль життя. У цьому прояв його особистості, сенс та бачення власного особистого зростання, бажання перемог та досягнення нових п’єдесталів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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