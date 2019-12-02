Волинський судовий охоронець став переможцем стрілецького міні-матчу. ФОТО

Співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області стали переможцями престижних спортивних змагань.Про це повідомляють на сторінці Служби судової охорони Волині.Старший лейтенант Служби судової охоронипосів перше місце третього відкритого міні-матчу зі стрільби з травматичного пістолета за правилами International Practical Shooting Confederation (IPSC).Варто зазначити, що Юрій Іванов є переможцем вже двох і срібним призером ще одного відкритих матчів зі стрільби з травматичного пістолета."У таких змаганнях здобуваються не тільки перемоги, а й досвід. З’являються нові друзі, однодумці. А це спонукає рухатися вперед і перемагати", - зазначив старший лейтенант Служби судової охорони Юрій Іванов.Його колега капрал Служби судової охоронистав переможцем у змаганнях силовиків, який організував Луцький спортивний клуб “Плаза” за підтримки Луцької міської ради.Жим ногами 600 кілограмів, перекидання покришки 350 кілограмів та парна станова тяга 400 кілограмів – це лише мала кількість силових прийомів, які виконали силачі.Віктор Середюк не вперше бере участь у таких змаганнях та силових шоу. Підтримувати відмінну фізичну форму для Віктора – це стиль життя. У цьому прояв його особистості, сенс та бачення власного особистого зростання, бажання перемог та досягнення нових п’єдесталів.