У волинському місті через карантин пільговики безкоштовно їздитимуть у маршрутках
Сьогодні, 22:22
У Нововолинську пільгові категорії громадян через карантин можуть безкоштовно їздити у міських автобусних маршрутках.
Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.
У зв’язку карантинними заходами, коли громадський транспорт розпочав свою роботу з 01.06.2020. Відтак, у міській казні виникла економія коштів, що передбачалися на відшкодування за перевезення пасажирів пільгових категорій громадян до дачних масивів.
Тому нововолинські пільговики з 1 вересня 2020 року зможуть скористатися безкоштовним проїздом на міських автобусних маршрутах №2 та №6 на наступних рейсах:
Маршрут №2 – відправлення з 5-го мікрорайону о 13:18, 16:06.
Маршрут №6 – відправлення з 5-го мікрорайону о 06:55, 09:12, 17:15.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.
У зв’язку карантинними заходами, коли громадський транспорт розпочав свою роботу з 01.06.2020. Відтак, у міській казні виникла економія коштів, що передбачалися на відшкодування за перевезення пасажирів пільгових категорій громадян до дачних масивів.
Тому нововолинські пільговики з 1 вересня 2020 року зможуть скористатися безкоштовним проїздом на міських автобусних маршрутах №2 та №6 на наступних рейсах:
Маршрут №2 – відправлення з 5-го мікрорайону о 13:18, 16:06.
Маршрут №6 – відправлення з 5-го мікрорайону о 06:55, 09:12, 17:15.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Львів'яни «вкрали» у «Волині» голкіпера
Сьогодні, 23:35
У волинському місті через карантин пільговики безкоштовно їздитимуть у маршрутках
Сьогодні, 22:22
Затримали молодиків, які на Харківщині розстріляли автобус
Сьогодні, 21:48