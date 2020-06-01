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У волинському місті через карантин пільговики безкоштовно їздитимуть у маршрутках

У волинському місті через карантин пільговики безкоштовно їздитимуть у маршрутках
У Нововолинську пільгові категорії громадян через карантин можуть безкоштовно їздити у міських автобусних маршрутках.

Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.

У зв’язку карантинними заходами, коли громадський транспорт розпочав свою роботу з 01.06.2020. Відтак, у міській казні виникла економія коштів, що передбачалися на відшкодування за перевезення пасажирів пільгових категорій громадян до дачних масивів.

Тому нововолинські пільговики з 1 вересня 2020 року зможуть скористатися безкоштовним проїздом на міських автобусних маршрутах №2 та №6 на наступних рейсах:

Маршрут №2 – відправлення з 5-го мікрорайону о 13:18, 16:06.

Маршрут №6 – відправлення з 5-го мікрорайону о 06:55, 09:12, 17:15.

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Теги: Волинь, маршрутки, пільги
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