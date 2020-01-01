Молода волинянка, яка пережила два інсульти, не може оформити інвалідність. ВІДЕО

Олена Шаброва із Нововолинська після двох інсультів не може оформити інвалідність. Жінка має неповний параліч руки і ноги. Проживає одна і немає жодних доходів.



Про цю ситуацію кореспондентам Олени Ірина Бойко.



Олена Шаброва потребує оформлення інвалідності. Жінці 28 років, у травні вона пережила другий інсульт. Пересуватися самостійно по кімнаті гуртожитку, де проживає, вона не може. Мати померла, а батько з нею не спілкується.



Жінка не отримує жодних виплат і про те, що має право на отримання інвалідності, зі слів жінки, лікарі їй не сказали. Олена Шаброва розповідає, що грошей їй не вистачає навіть на харчі. Виживає завдяки сусідці Ірині Бойко, яка їй допомагає. На початку серпня Ірина допомогла Олені підписати декларацію із сімейним лікарем Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги.



Фінансову проблему Олени Шабрової може вирішити оформлення інвалідності, тоді жінка отримуватиме виплати. Сусідка, яка опікується хворою, говорить, щоб оформити інвалідність, треба привезти Олену до лікарів: "Треба ЛКК чи МСЕК, групу, щоб призначити, треба брати таксі, а я ж і не родичка, чому я маю таксі? У лікарні є авто".



Головна лікарка Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попіка каже, що є труднощі з тим, щоб пацієнтці, оскільки вона неходяча, організувати всі огляди на дому і це займе час. Зі свого боку, пообіцяла посприяти якнайшвидшому оформленню групи інвалідності для Ольги Шабрової, щоб вона мала засоби для життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із Нововолинська після двох інсультів не може оформити інвалідність. Жінка має неповний параліч руки і ноги. Проживає одна і немає жодних доходів.Про цю ситуацію кореспондентам Суспільного розповіла сусідкаОлена Шаброва потребує оформлення інвалідності. Жінці 28 років, у травні вона пережила другий інсульт. Пересуватися самостійно по кімнаті гуртожитку, де проживає, вона не може. Мати померла, а батько з нею не спілкується.Жінка не отримує жодних виплат і про те, що має право на отримання інвалідності, зі слів жінки, лікарі їй не сказали. Олена Шаброва розповідає, що грошей їй не вистачає навіть на харчі. Виживає завдяки сусідці Ірині Бойко, яка їй допомагає. На початку серпня Ірина допомогла Олені підписати декларацію із сімейним лікарем Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги.Фінансову проблему Олени Шабрової може вирішити оформлення інвалідності, тоді жінка отримуватиме виплати. Сусідка, яка опікується хворою, говорить, щоб оформити інвалідність, треба привезти Олену до лікарів: "Треба ЛКК чи МСЕК, групу, щоб призначити, треба брати таксі, а я ж і не родичка, чому я маю таксі? У лікарні є авто".Головна лікарка Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомогикаже, що є труднощі з тим, щоб пацієнтці, оскільки вона неходяча, організувати всі огляди на дому і це займе час. Зі свого боку, пообіцяла посприяти якнайшвидшому оформленню групи інвалідності для Ольги Шабрової, щоб вона мала засоби для життя.

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