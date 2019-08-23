Росіянину, який відсидів в тюрмі на Волині, не дозволили залишатися в Україні
Сьогодні, 16:16
33-річному громадянинові Російської Федерації, який відбував покарання у Цуманській виправній колонії, заборонили в'їзд в Україну на найближчі три роки.
Про це повідомляє міграційна служба Волинської області.
Інформують, що з в'язниці іноземця звільнили учора, 27 серпня, але він не отримав тієї свободи, на яку сподівався. Працівники міграційної служби прийняли рішення про примусове повернення росіянина на його історичну батьківщину.
Іноземця зобов'язали покинути територію України до 28 серпня.
У зв'язку з тим, що чоловік може нести загрозу національній безпеці або охороні публічного порядку, працівники Управління ДМС України у співпраці з співробітниками УСБУ у Волинській області, ГУ Нацполіції у Волинській області та Управління стратегічних розслідувань здійснили супровід останнього до пункту пропуску через державний кордон та того ж дня о 22 годині передали його працівникам Чернігівського прикордонного загону.
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Про це повідомляє міграційна служба Волинської області.
Інформують, що з в'язниці іноземця звільнили учора, 27 серпня, але він не отримав тієї свободи, на яку сподівався. Працівники міграційної служби прийняли рішення про примусове повернення росіянина на його історичну батьківщину.
Іноземця зобов'язали покинути територію України до 28 серпня.
У зв'язку з тим, що чоловік може нести загрозу національній безпеці або охороні публічного порядку, працівники Управління ДМС України у співпраці з співробітниками УСБУ у Волинській області, ГУ Нацполіції у Волинській області та Управління стратегічних розслідувань здійснили супровід останнього до пункту пропуску через державний кордон та того ж дня о 22 годині передали його працівникам Чернігівського прикордонного загону.
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