Волинським медикам передали три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19





Про це Володимир Шмаль на своїй сторінці у Facebook.



Автомобілі отримали Луцьке міське відділення ЕМД, відділення медицини катастроф та Ковельське відділення ЕМД.



Вже від сьогодні автомобілі працюватимуть на своїх районах.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 29 серпня, три новенькі спецавтомобілі ЕМД типу В CITROEN Jumper передали у відділення для забезпечення спеціалізованих бригад по наданню меддопомоги та перевезення хворих з важкими формами перебігу covid-19.Про це повідомив керівник ВОЦЕМДМКна своїй сторінці у Facebook.Автомобілі отримали Луцьке міське відділення ЕМД, відділення медицини катастроф та Ковельське відділення ЕМД.Вже від сьогодні автомобілі працюватимуть на своїх районах.

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