вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинським медикам передали три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19

Волинським медикам передали три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19
Сьогодні, 29 серпня, три новенькі спецавтомобілі ЕМД типу В CITROEN Jumper передали у відділення для забезпечення спеціалізованих бригад по наданню меддопомоги та перевезення хворих з важкими формами перебігу covid-19.

Про це повідомив керівник ВОЦЕМДМК Володимир Шмаль на своїй сторінці у Facebook.

Автомобілі отримали Луцьке міське відділення ЕМД, відділення медицини катастроф та Ковельське відділення ЕМД.

Вже від сьогодні автомобілі працюватимуть на своїх районах.

Волинським медикам передали три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19
Волинським медикам передали три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19
Волинським медикам передали три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19
Волинським медикам передали три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Шмаль, ВОЦЕМДМК, Волинь, Луцьк, Швидка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із соняшниками в руках та зі сльозами на очах: як лучани вшанували пам’ять загиблих в АТО/ООС захисників України. ФОТО
Сьогодні, 15:06
Волинським медикам передали три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19
Сьогодні, 14:23
Їх остання зміна: у Нацполіції згадали трагічні історії правоохоронців, які загинули на службі
Сьогодні, 13:54
Гостра лейкемія: волинянці, яка бореться із хворобою, терміново потрібні донори крові
Сьогодні, 13:28
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України
Сьогодні, 12:58
Схожі новини
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
27 березень, 16:53
На Волині не вистачає водіїв «швидких» На Волині не вистачає водіїв «швидких»
22 червень, 2018, 16:05
Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:00
Новий антирекорд: в Україні – 2 481 випадок коронавірусу за добу, на Волині – 50 Новий антирекорд: в Україні – 2 481 випадок коронавірусу за добу, на Волині – 50
Сьогодні, 09:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із соняшниками в руках та зі сльозами на очах: як лучани вшанували пам’ять загиблих в АТО/ООС захисників України. ФОТО
Сьогодні, 15:06
 0
Волинським медикам передали три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19
Сьогодні, 14:23
 0
Їх остання зміна: у Нацполіції згадали трагічні історії правоохоронців, які загинули на службі
Сьогодні, 13:54
 0
Гостра лейкемія: волинянці, яка бореться із хворобою, терміново потрібні донори крові
Сьогодні, 13:28
 0
У Володимирі-Волинському вшанували пам’ять захисників України
Сьогодні, 12:58
 0
Медіа
відео
1/8