Волинським медикам передали три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19
Сьогодні, 14:23
Сьогодні, 29 серпня, три новенькі спецавтомобілі ЕМД типу В CITROEN Jumper передали у відділення для забезпечення спеціалізованих бригад по наданню меддопомоги та перевезення хворих з важкими формами перебігу covid-19.
Про це повідомив керівник ВОЦЕМДМК Володимир Шмаль на своїй сторінці у Facebook.
Автомобілі отримали Луцьке міське відділення ЕМД, відділення медицини катастроф та Ковельське відділення ЕМД.
Вже від сьогодні автомобілі працюватимуть на своїх районах.
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Про це повідомив керівник ВОЦЕМДМК Володимир Шмаль на своїй сторінці у Facebook.
Автомобілі отримали Луцьке міське відділення ЕМД, відділення медицини катастроф та Ковельське відділення ЕМД.
Вже від сьогодні автомобілі працюватимуть на своїх районах.
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